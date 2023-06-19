Зарегистрировано ухудшение качества воздуха в Торонто из-за лесных пожаров

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В заявлении министерства, распространенном в воскресенье, отмечается, что дым от лесных пожаров может оказывать вредное воздействие на здоровье каждого человека, даже при низких концентрациях, пишет газета «Известия».
Прогнозируется, что погодные условия улучшатся ночью, однако метеорологическое агентство предупреждает о возможных колебаниях качества воздуха и видимости. Индекс качества воздуха в Торонто, как по федеральной, так и по провинциальной шкале, оценивается на уровне 6, что соответствует «умеренному риску».
Это уже второе предупреждение о качестве воздуха, связанное с дымом от лесных пожаров, выпущенное Министерством окружающей среды Канады в этом сезоне. В прошлый раз предупреждение о качестве воздуха действовало в течение четырех дней, и индекс качества воздуха достигал максимального значения 7.
По данным провинции Онтарио, количество лесных пожаров в 2023 году увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В официальном Twitter-аккаунте правительства провинции сообщается, что на вечер субботы было зарегистрировано 54 активных пожара.