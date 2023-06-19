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Зарегистрировано ухудшение качества воздуха в Торонто из-за лесных пожаров

19 июня 2023, 10:20
Министерство окружающей среды Канады предупредило об ухудшении качества воздуха в Торонто и других регионах южного Онтарио из-за клубов дыма от лесных пожаров в Квебеке и северо-восточном Онтарио.

В заявлении министерства, распространенном в воскресенье, отмечается, что дым от лесных пожаров может оказывать вредное воздействие на здоровье каждого человека, даже при низких концентрациях, пишет газета «Известия».

Прогнозируется, что погодные условия улучшатся ночью, однако метеорологическое агентство предупреждает о возможных колебаниях качества воздуха и видимости. Индекс качества воздуха в Торонто, как по федеральной, так и по провинциальной шкале, оценивается на уровне 6, что соответствует «умеренному риску».

Это уже второе предупреждение о качестве воздуха, связанное с дымом от лесных пожаров, выпущенное Министерством окружающей среды Канады в этом сезоне. В прошлый раз предупреждение о качестве воздуха действовало в течение четырех дней, и индекс качества воздуха достигал максимального значения 7.

По данным провинции Онтарио, количество лесных пожаров в 2023 году увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В официальном Twitter-аккаунте правительства провинции сообщается, что на вечер субботы было зарегистрировано 54 активных пожара.

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