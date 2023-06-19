Зарегистрировано ухудшение качества воздуха в Торонто из-за лесных пожаров

Прогнозируется, что погодные условия улучшатся ночью, однако метеорологическое агентство предупреждает о возможных колебаниях качества воздуха и видимости. Индекс качества воздуха в Торонто, как по федеральной, так и по провинциальной шкале, оценивается на уровне 6, что соответствует «умеренному риску».