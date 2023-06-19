Врач-терапевт предупреждает: солнечные ванны противопоказаны при простуде

«Загорание противопоказано при простуде и нестабильной стенокардии, так как это может ухудшить состояние организма. Кроме того, при повышенном артериальном давлении солнечные ванны могут привести к активации микроциркуляции, повышению температуры тела и общему ухудшению самочувствия», — пояснила врач.