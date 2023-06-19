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Врач-терапевт предупреждает: солнечные ванны противопоказаны при простуде

19 июня 2023, 09:38
Врач-терапевт Татьяна Романенко подчеркивает, что при наличии простуды, обострении сердечно-сосудистых заболеваний, варикозном расширении вен и онкологических состояниях следует воздержаться от принятия солнечных ванн, пишет Pravda.Ru.

Она также рекомендует отказаться от загорания для людей, страдающих острыми респираторными инфекциями или имеющих обострение хронических заболеваний.

«Загорание противопоказано при простуде и нестабильной стенокардии, так как это может ухудшить состояние организма. Кроме того, при повышенном артериальном давлении солнечные ванны могут привести к активации микроциркуляции, повышению температуры тела и общему ухудшению самочувствия», — пояснила врач.

Также Романенко отмечает, что при обострении варикоза не рекомендуется принимать солнечные ванны.

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