Врач-терапевт предупреждает: солнечные ванны противопоказаны при простуде

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Она также рекомендует отказаться от загорания для людей, страдающих острыми респираторными инфекциями или имеющих обострение хронических заболеваний.
«Загорание противопоказано при простуде и нестабильной стенокардии, так как это может ухудшить состояние организма. Кроме того, при повышенном артериальном давлении солнечные ванны могут привести к активации микроциркуляции, повышению температуры тела и общему ухудшению самочувствия», — пояснила врач.
Также Романенко отмечает, что при обострении варикоза не рекомендуется принимать солнечные ванны.