«Вкусно и точно» анонсировала повышение цен

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Как пишет NEWS.ru, в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания рассказали, что повышение стоимости на позиции меню стало следствием подорожания себестоимости продовольственных продуктов. Но даже после этого цены останутся ниже, чем у конкурирующих заведений.
Также в пресс-службе отметили, что в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» разрабатываются специальные предложения и акции в приложении, пользуясь которыми приобрести продукцию можно будет по более выгодным ценам.
Дополнительная наценка составит примерно пять-восемь процентов относительно текущей стоимости позиций меню. При этом повышения стоимости на напитки не ожидается. Представители «Вкусно и точка» рассказали, что стоимость порции чизкейка составит сто восемьдесят пять рублей, обычного круассана — сто девять рублей, а круассана с ветчиной и сыром — сто пятьдесят рублей.