«Вкусно и точно» анонсировала повышение цен

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» анонсировали повышение стоимости почти на все позиции меню с двадцать шестого июля. Представители компании отметили, что даже после этого цены на блюда будут ниже, чем у конкурентов.