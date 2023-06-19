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«Вкусно и точно» анонсировала повышение цен

19 июня 2023, 13:19
В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» анонсировали повышение стоимости почти на все позиции меню с двадцать шестого июля. Представители компании отметили, что даже после этого цены на блюда будут ниже, чем у конкурентов.

Как пишет NEWS.ru, в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания рассказали, что повышение стоимости на позиции меню стало следствием подорожания себестоимости продовольственных продуктов. Но даже после этого цены останутся ниже, чем у конкурирующих заведений.

Также в пресс-службе отметили, что в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» разрабатываются специальные предложения и акции в приложении, пользуясь которыми приобрести продукцию можно будет по более выгодным ценам.

Дополнительная наценка составит примерно пять-восемь процентов относительно текущей стоимости позиций меню. При этом повышения стоимости на напитки не ожидается. Представители «Вкусно и точка» рассказали, что стоимость порции чизкейка составит сто восемьдесят пять рублей, обычного круассана — сто девять рублей, а круассана с ветчиной и сыром — сто пятьдесят рублей.

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