Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Изображение материала

Ветеранам СВО из Омской области пообещали помочь найти работу

19 июня 2023, 07:54
Фото: 1MI
Иллюстрация
В ближайшую пятницу, 23 июня, в Конгресс-холе пройдет ярмарка трудоустройства.

Омским ветеранам СВО и членам их семей помогут с поиском работы, сообщили в региональном минтруда. В ближайшую пятницу, 23 июня, в Конгресс-холле по адресу ул. 70 лет Октября, 25/2 пройдет ярмарка трудоустройства, на которой участников специальной военной операции проконсультируют по ситуации на рынке вакансий, помогут подобрать работу и расскажут о вариантах переобучения.

«На масштабной ярмарке вакансий бойцы СВО и их родственники смогут не только получить максимум информации в одном месте, но и освоить практические навыки, которые помогут им в трудоустройстве и дальнейшем карьерном развитии», — рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

С ветеранами СВО в том числе будут работать и профессиональные психологи. Пройдет тренинг по формированию позитивного мышления.

Читайте также:
Для военнослужащих-контрактников из Омской области введут допвыплату в 150 тысячТоп высокооплачиваемых вакансий. В Омске ищут стоматолога и водителя нефтевозаНутрициолог и сюрвейер. Омичам перечислили самые необычные открытые вакансии
#Евгений Игишев#Сво#Вакансии#Зарплата#Ветеран#Минтруд#Минтруда#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко
Сегодня, 09:33
«Ударилась лицом об ручку». В Омске девочка получила травму, катаясь на карусели
Сегодня, 06:36
Голый лес. Омичам рассказали, почему деревья не обрабатывают от шелкопряда
Сегодня, 08:56
В Омске признали банкротом жилищно-строительный корпоратив «Рубин-2»
Сегодня, 10:32
Виталий Хоценко объявил о кадровых перестановках в правительстве Омской области
Сегодня, 04:41
Майские праздники станут длиннее. Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Сегодня, 07:30