Ветеранам СВО из Омской области пообещали помочь найти работу

Омским ветеранам СВО и членам их семей помогут с поиском работы, сообщили в региональном минтруда. В ближайшую пятницу, 23 июня, в Конгресс-холле по адресу ул. 70 лет Октября, 25/2 пройдет ярмарка трудоустройства, на которой участников специальной военной операции проконсультируют по ситуации на рынке вакансий, помогут подобрать работу и расскажут о вариантах переобучения.