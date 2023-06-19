Ветеранам СВО из Омской области пообещали помочь найти работу

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Омским ветеранам СВО и членам их семей помогут с поиском работы, сообщили в региональном минтруда. В ближайшую пятницу, 23 июня, в Конгресс-холле по адресу ул. 70 лет Октября, 25/2 пройдет ярмарка трудоустройства, на которой участников специальной военной операции проконсультируют по ситуации на рынке вакансий, помогут подобрать работу и расскажут о вариантах переобучения.
«На масштабной ярмарке вакансий бойцы СВО и их родственники смогут не только получить максимум информации в одном месте, но и освоить практические навыки, которые помогут им в трудоустройстве и дальнейшем карьерном развитии», — рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.
С ветеранами СВО в том числе будут работать и профессиональные психологи. Пройдет тренинг по формированию позитивного мышления.