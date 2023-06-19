Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Изображение материала

В Омской области в 12 раз пройдет песенный фестиваль «Автомат и гитара»

19 июня 2023, 07:48
Фото: 1MI
Международный фестиваль военно-патриотической песни объединит исполнителей из разных регионов России и Казахстана.

Традиционный песенный форум «Автомат и гитара» пройдет на территории региона с 28 июня по 2 июля. Он приурочен ко Дню ветеранов боевых действий, который отмечается в России 1 июля.

Среди участников фестиваля — ветераны Вооруженных сил России и правоохранительных органов, служившие в горячих точках. На форумевыступят исполнители из Омска, Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Саранска, а также Казахстана. Также участие в концертах примут финалисты Международного конкурса военно-патриотической песни «Автомат и гитара. Пусть память говорит», которые съедутся в Омск из восьми регионов России — от Рязани до Красноярска.

Мобильные творческие бригады будут выступать в шести районах Омской области. 28 июня в 17:30 концерты пройдут в Любинском и Кормиловке, 29 июня в 18:00 — в Ачаире и Ачаирском, а в 19:00 — в Исилькуле. 30 июня участники фестиваля побывают в Полтавке и Черлаке, а также в селе Надеждино Омского района, начало программ в 16:00. 1 июля в 13:00 все исполнители выступят в Концерт-холле Омска, а в 18:30 на поляне села Зеленовка Омского района пройдет гала-концерт. Завершающим аккордом фестиваля станут выступления в поселке Ключи 2 июля, они начнутся в 18:00.

Организуют фестиваль администрация Омского района, Центр патриотического воспитания молодежи, всероссийская организация ветеранов «Боевое братство», пограничное управление ФСБ России по Омской области и народный коллектив «Рубеж 55», сайт «Автомат и гитара» при поддержке правительства Омской области.

Как отмечают организаторы, основная задача форума — рассказать о подвигах защитников Отечества и поддержать тех, кто сегодня продолжает выполнять боевые задачи. Концерты рассчитаны на самую широкую зрительскую аудиторию.

#Важное#Общество#Культура#Омск#Омская область#Омский район#Наталья Александрова
Подпишитесь
На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко
Сегодня, 09:33
«Ударилась лицом об ручку». В Омске девочка получила травму, катаясь на карусели
Сегодня, 06:36
Голый лес. Омичам рассказали, почему деревья не обрабатывают от шелкопряда
Сегодня, 08:56
В Омске признали банкротом жилищно-строительный корпоратив «Рубин-2»
Сегодня, 10:32
Виталий Хоценко объявил о кадровых перестановках в правительстве Омской области
Сегодня, 04:41
Майские праздники станут длиннее. Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Сегодня, 07:30