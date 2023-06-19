В Омской области в 12 раз пройдет песенный фестиваль «Автомат и гитара»

Мобильные творческие бригады будут выступать в шести районах Омской области. 28 июня в 17:30 концерты пройдут в Любинском и Кормиловке, 29 июня в 18:00 — в Ачаире и Ачаирском, а в 19:00 — в Исилькуле. 30 июня участники фестиваля побывают в Полтавке и Черлаке, а также в селе Надеждино Омского района, начало программ в 16:00. 1 июля в 13:00 все исполнители выступят в Концерт-холле Омска, а в 18:30 на поляне села Зеленовка Омского района пройдет гала-концерт. Завершающим аккордом фестиваля станут выступления в поселке Ключи 2 июля, они начнутся в 18:00.