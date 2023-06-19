В Омской области в 12 раз пройдет песенный фестиваль «Автомат и гитара»

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Традиционный песенный форум «Автомат и гитара» пройдет на территории региона с 28 июня по 2 июля. Он приурочен ко Дню ветеранов боевых действий, который отмечается в России 1 июля.
Среди участников фестиваля — ветераны Вооруженных сил России и правоохранительных органов, служившие в горячих точках. На форумевыступят исполнители из Омска, Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Саранска, а также Казахстана. Также участие в концертах примут финалисты Международного конкурса военно-патриотической песни «Автомат и гитара. Пусть память говорит», которые съедутся в Омск из восьми регионов России — от Рязани до Красноярска.
Мобильные творческие бригады будут выступать в шести районах Омской области. 28 июня в 17:30 концерты пройдут в Любинском и Кормиловке, 29 июня в 18:00 — в Ачаире и Ачаирском, а в 19:00 — в Исилькуле. 30 июня участники фестиваля побывают в Полтавке и Черлаке, а также в селе Надеждино Омского района, начало программ в 16:00. 1 июля в 13:00 все исполнители выступят в Концерт-холле Омска, а в 18:30 на поляне села Зеленовка Омского района пройдет гала-концерт. Завершающим аккордом фестиваля станут выступления в поселке Ключи 2 июля, они начнутся в 18:00.
Организуют фестиваль администрация Омского района, Центр патриотического воспитания молодежи, всероссийская организация ветеранов «Боевое братство», пограничное управление ФСБ России по Омской области и народный коллектив «Рубеж 55», сайт «Автомат и гитара» при поддержке правительства Омской области.
Как отмечают организаторы, основная задача форума — рассказать о подвигах защитников Отечества и поддержать тех, кто сегодня продолжает выполнять боевые задачи. Концерты рассчитаны на самую широкую зрительскую аудиторию.