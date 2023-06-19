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В Омской области 17-летний подросток угнал мопед ради свидания с девушкой

19 июня 2023, 05:39
Фото: Город55
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На него завели уголовное дело по ст. 166 УК РФ.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в угоне мопеда «Альфа». О пропаже заявила 54-летняя жительница села Луговое.

Оказалось, что обвиняемый угнал мопед прямо с территории частного дома, где проживает его знакомый. Юноша перелез через забор, открыл ворота и выкатил мопед. Однако завести его не вышло (днем ранее он вышел из строя). В итоге подросток бросил мопед, прокатив его около километра.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Брошенный мопед нашли на расстоянии около 1 километра от дома владельца.

«Накануне вечером сельчане видели жителя соседней деревни, ранее попадавшего в поле зрения полицейских. А одна из опрошенных девушек пояснила, что данный молодой человек обещал найти где-нибудь транспорт, чтобы приехать к ней», — уточнили в полиции.

Полицейские задержали подростка по месту жительства в деревне Солоновка. Свою вину он признал. Стоит отметить, что уже через месяц юноша станет совершеннолетним.

В Омске завели уголовное дело на 17-летнего подростка, угнавшего авто
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#Ксения Карагодина#Омск#Угон#Мопед#Уголовное дело#Подростки#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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