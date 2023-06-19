В Омской области 17-летний подросток угнал мопед ради свидания с девушкой

Оказалось, что обвиняемый угнал мопед прямо с территории частного дома, где проживает его знакомый. Юноша перелез через забор, открыл ворота и выкатил мопед. Однако завести его не вышло (днем ранее он вышел из строя). В итоге подросток бросил мопед, прокатив его около километра.