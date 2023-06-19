В Омской области 17-летний подросток угнал мопед ради свидания с девушкой

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в угоне мопеда «Альфа». О пропаже заявила 54-летняя жительница села Луговое.
Оказалось, что обвиняемый угнал мопед прямо с территории частного дома, где проживает его знакомый. Юноша перелез через забор, открыл ворота и выкатил мопед. Однако завести его не вышло (днем ранее он вышел из строя). В итоге подросток бросил мопед, прокатив его около километра.
Брошенный мопед нашли на расстоянии около 1 километра от дома владельца.
«Накануне вечером сельчане видели жителя соседней деревни, ранее попадавшего в поле зрения полицейских. А одна из опрошенных девушек пояснила, что данный молодой человек обещал найти где-нибудь транспорт, чтобы приехать к ней», — уточнили в полиции.
Полицейские задержали подростка по месту жительства в деревне Солоновка. Свою вину он признал. Стоит отметить, что уже через месяц юноша станет совершеннолетним.