В Омске признали банкротом жилищно-строительный корпоратив «Рубин-2»

Напомним, что ЖСК «Рубин-2» создали для того, чтобы достроить многоэтажный жилой дом на улицах Харьковская — 1-я Рабочая. Застройщиком этого объекта изначально значилось ООО «Компания „ОмСтрой-2001“, которое, по сути, так и не начало никаких работ. На месте здания в Октябрьском округе находится котлован. В 2013 году фирма обанкротилась, а спустя два года ее бывший директор, обвиняемый в хищении денег дольщиков на сумму свыше 100 млн рублей, был найден мертвым в лесополосе под Омском. При этом судья Сергей Москаленко, которому Берг дал взятку, в 2017 году покончил жизнь самоубийством.