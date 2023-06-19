В Омске признали банкротом жилищно-строительный корпоратив «Рубин-2»

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
ЖСК «Рубин-2», председателем которого раньше был бизнесмен Сергей Томилин, стал банкротом. В соответствии с решением Арбитражного суда Омской области от 7 июня 2023 года в отношении организации открыто конкурсное производство до 7 июня 2024 года.
Конкурсным управляющим в ЖСК назначили Виталия Литвина. У участников долевого строительства до 17 августа появилась возможность требовать компенсации в порядке, установленном статьей 201.4 Федерального Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Напомним, что ЖСК «Рубин-2» создали для того, чтобы достроить многоэтажный жилой дом на улицах Харьковская — 1-я Рабочая. Застройщиком этого объекта изначально значилось ООО «Компания „ОмСтрой-2001“, которое, по сути, так и не начало никаких работ. На месте здания в Октябрьском округе находится котлован. В 2013 году фирма обанкротилась, а спустя два года ее бывший директор, обвиняемый в хищении денег дольщиков на сумму свыше 100 млн рублей, был найден мертвым в лесополосе под Омском. При этом судья Сергей Москаленко, которому Берг дал взятку, в 2017 году покончил жизнь самоубийством.
В созданный жилищно-строительный кооператив «Рубин-2» обманутые дольщики платили ежемесячные взносы и ждали появления нового инвестора. Желающих заняться достройкой многоэтажного дома так и не нашлось. Но благодаря процедуре банкротства ЖСК омичи наконец смогут получить выплаты от Фонда развития территорий.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в Омске готовятся достроить проблемный дом по улице Перелета. Сейчас «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области» ищет подрядчика. На работы выделили почти 598 млн рублей.