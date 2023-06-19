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В Омске на клумбах высадили больше полумиллиона цветов

19 июня 2023, 10:10
Фото: 1MI
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В настоящее время агрономы занимаются озеленением ко Дню города.

В Омске с начала сезона на городских клумбах высадили больше полумиллиона цветов, рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Из 510 тысяч петуний, бархатцев, шафранов и других видов растений для омских клумб — 408 выращено в муниципальной теплице. Первый большой объем цветов был высажен перед майскими праздниками, сейчас агрономы занимаются оформлением видовых мест, а совсем скоро начнут украшать Омск ко дню его рождения», — поделился градоначальник.

На минувшей неделе в Первомайском сквере Омска закончили оформлять клумбу «Голубь Мира». Для ее создания понадобилось около 14 тысяч цветов. Также омичам показали эскизы будущей выставки «Флора — 2023», которая в этом году будет посвящена времени.

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#Цветы#Озеленение#Благоустройство#Клумбы#Общество#Город#Омск#Сергей шелест#Мэр Омска#Евгений Игишев
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