В Омске на клумбах высадили больше полумиллиона цветов

На минувшей неделе в Первомайском сквере Омска закончили оформлять клумбу «Голубь Мира». Для ее создания понадобилось около 14 тысяч цветов. Также омичам показали эскизы будущей выставки «Флора — 2023», которая в этом году будет посвящена времени.