В Новосибирске проверяют инцидент со стрельбой из-за самоката

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Представители пресс-службы заявили: «Мы проводим проверку на основе материалов, представленных в СМИ. Пока что обстоятельства происшествия выясняются», пишет ФедералПресс.
В ходе более подробного сообщения из СК РФ указывается, что инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. Двое неизвестных сбили ребенка, двигавшегося на прокатном самокате, после чего попытались скрыться. Отец пострадавшего ребенка попытался преследовать преступников, но те выбросили самокат и открыли огонь по мужчине из пистолета.
В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области подчеркнули, что были приняты заявления от законных представителей ребенка, а также направление на проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводится расследование данного инцидента.