В Новосибирске проверяют инцидент со стрельбой из-за самоката

В ходе более подробного сообщения из СК РФ указывается, что инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. Двое неизвестных сбили ребенка, двигавшегося на прокатном самокате, после чего попытались скрыться. Отец пострадавшего ребенка попытался преследовать преступников, но те выбросили самокат и открыли огонь по мужчине из пистолета.