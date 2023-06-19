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В Новосибирске проверяют инцидент со стрельбой из-за самоката

19 июня 2023, 09:13
Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) проводят проверку информации, распространенной СМИ, о случае, когда неизвестные сбили ребенка, двигавшегося на прокатном самокате в Новосибирске.

Представители пресс-службы заявили: «Мы проводим проверку на основе материалов, представленных в СМИ. Пока что обстоятельства происшествия выясняются», пишет ФедералПресс.

В ходе более подробного сообщения из СК РФ указывается, что инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. Двое неизвестных сбили ребенка, двигавшегося на прокатном самокате, после чего попытались скрыться. Отец пострадавшего ребенка попытался преследовать преступников, но те выбросили самокат и открыли огонь по мужчине из пистолета.

В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области подчеркнули, что были приняты заявления от законных представителей ребенка, а также направление на проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводится расследование данного инцидента.

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