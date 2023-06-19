В Истре задержан парень, причастный к мошенничеству в отношении пенсионерки

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По данным, злоумышленники сначала обманом убедили женщину, сообщив, что в отношении ее сестры, являющейся виновницей дорожно-транспортного происшествия, не будет возбуждено уголовное дело. Затем мошенники требовали дополнительные денежные средства на лечение сестры, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате ошеломленная пенсионерка согласилась передать все свои сбережения злоумышленнику. Однако, осознав позднее, что ее обманули, она обратилась в полицию. Сотрудники полиции оперативно выявили личность мужчины, забиравшего деньги, и задержали его в Серпухове.
Задержанный мужчина признался, что за свои противоправные действия получил пятьдесят тысяч рублей. В настоящее время проводится дальнейшее расследование для выяснения возможной причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям.