В Астане освободили заложников в отделении Kaspi Bank

Во время захвата заложников МВД Казахстана сообщило, что проводятся переговоры с вооруженным мужчиной. По информации ведомства, в здании находилось семеро сотрудников банка. В Kaspi Bank уточнили, что среди заложников находились только сотрудники кредитной организации, а клиентов в отделении не было.