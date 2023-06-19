В Астане освободили заложников в отделении Kaspi Bank

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Местный новостной портал Orda сообщил о происшествии, и после штурма здания все заложники были освобождены, а захватчика задержали, как сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, пишет rtvi.com.
По информации портала Orda, захвативший заложников Алихан Мурадов потребовал перечислить активы банка в фонд, помогающий детям, больным, инвалидам и неимущим. У него, по данным портала, есть небольшой кредит в Kaspi Bank, но он не является критическим.
Во время захвата заложников МВД Казахстана сообщило, что проводятся переговоры с вооруженным мужчиной. По информации ведомства, в здании находилось семеро сотрудников банка. В Kaspi Bank уточнили, что среди заложников находились только сотрудники кредитной организации, а клиентов в отделении не было.
Позднее МВД Казахстана сообщило об «успешной силовой операции в здании Kaspi Bank».