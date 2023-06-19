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В Астане освободили заложников в отделении Kaspi Bank

19 июня 2023, 08:36
Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Kaspi в городе Астана, потребовав перевести средства нуждающимся.

Местный новостной портал Orda сообщил о происшествии, и после штурма здания все заложники были освобождены, а захватчика задержали, как сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, пишет rtvi.com.

По информации портала Orda, захвативший заложников Алихан Мурадов потребовал перечислить активы банка в фонд, помогающий детям, больным, инвалидам и неимущим. У него, по данным портала, есть небольшой кредит в Kaspi Bank, но он не является критическим.

Во время захвата заложников МВД Казахстана сообщило, что проводятся переговоры с вооруженным мужчиной. По информации ведомства, в здании находилось семеро сотрудников банка. В Kaspi Bank уточнили, что среди заложников находились только сотрудники кредитной организации, а клиентов в отделении не было.

Позднее МВД Казахстана сообщило об «успешной силовой операции в здании Kaspi Bank».

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