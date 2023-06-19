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«Ударилась лицом об ручку». В Омске девочка получила травму, катаясь на карусели

19 июня 2023, 06:36
Фото: Город55
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Юная омичка получила травму на аттракционе в парке имени 30-летия ВЛКСМ

В администрации города рассказали, что сотрудники парка действовали согласно инструкции.

Юная омичка получила травму, катаясь на аттракционе, в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Инцидент произошел вчера, 18 июня. Мать девочки рассказала, что она вместе с ребенком каталась на аттракционе «Гусеница» на первых сиденьях.

«Когда мы поехали на первый круг, все было хорошо, пока не набрали скорость. И в конце первого круга при резком спуске в низ, мы с ребенком чудом не вылетели вперед этой „Гусеницы“. Благо я смогла ее удержать, сама ударилась коленками, а дочка лицом об ручку. У меня еле заметная царапина на коленке, а вот дочери досталось хорошо», — сообщила омичка в социальных сетях.

В итоге, девочка получила шишку и ссадину в районе глаза. Как сообщила омичка, в аптечке в парке не оказалось перекиси водорода и льда, чтобы обработать травму. В администрации Омска прокомментировали ситуацию.

«Аттракционы проходят ежедневный технический осмотр и ежегодное освидетельствование на оценку технического состояния. Перед прокатом оператор аттракциона проводит инструктаж для посетителей по соблюдению техники безопасности. Из Вашего обращения следует, что инструктаж был проведен надлежащим образом. Состав медицинской аптечки утвержден приказом министерства здравоохранения РФ. Перекись водорода и лед не включены в ее комплектацию», — сообщили в мэрии.

Также в мэрии добавили, что совершеннолетний сопровождающий должен самостоятельно оценивать возможность проката на конкретном аттракционе для своего ребенка.

Ранее Город55 рассказывал, как в парке «Вокруг Света» остановились карусели из-за перебоев с электричеством. Несколько человек застряли на аттракционах. К счастью, никто не пострадал, всех посетителей благополучно спустили на землю.

Омичи застряли на аттракционах. В парке «Вокруг Света» отключили электричество
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#Евгений Игишев#Аттракцион#Карусель#Травма#Пострадал ребенок#Общество#Омск#Омская область
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