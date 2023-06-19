Суд оставил без изменений приговор омичу, избившему и заживо закопавшему отца в яме

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:22
Прокуратура Омской области сообщает, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ проверила законность приговора Омского облсуда в отношении 55-летнего жителя деревни Озерка Исилькульского района, осужденного за убийство 78-летнего отца.
Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде 1 года ограничения свободы. Пятый апелляционного суд оставил судебный акт без изменения.
«Кассационная инстанция также согласилась с решениями судов первой и второй инстанций, оставив кассационную жалобу стороны защиты без удовлетворения», — уточнили в прокуратуре.
Напомним, что пенсионер проживал вместе с обвиняемым. В середине февраля 2021 года сын решился на убийство отца после ссоры. Он ударил его по голове молотком, а после завернул в одеяло и закопал в яму во дворе дома. Потерпевший скончался лишь спустя 2-3 часа.