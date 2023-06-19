Суд оставил без изменений приговор омичу, избившему и заживо закопавшему отца в яме

Напомним, что пенсионер проживал вместе с обвиняемым. В середине февраля 2021 года сын решился на убийство отца после ссоры. Он ударил его по голове молотком, а после завернул в одеяло и закопал в яму во дворе дома. Потерпевший скончался лишь спустя 2-3 часа.