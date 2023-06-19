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Составлен рейтинг регионов с самыми высокими доходами населения

19 июня 2023, 09:44
По результатам исследования РИА «Рейтинг», Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге регионов с самыми высокими доходами населения. В то же время, Ингушетия оказалась на последнем месте.

По данным исследования, реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году сократились на 1% по сравнению с пандемийным 2020 годом, когда был зафиксирован показатель в 3,5%. Процент людей, оказавшихся за чертой бедности, составил 9,8%, что соответствует 14,3 миллиона человек. Это ухудшение по сравнению с 2021 годом, когда за чертой бедности находилось 11% населения, или 16 миллионов человек, пишет 360.

Анализируя соотношение медианных среднедушевых месячных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году, специалисты выявили пятерку регионов с наивысшими показателями: Ямало-Ненецкий округ, Ненецкий автономный округ, Москва, Магаданская область и Чукотка. На последнем, 85-м месте оказалась Ингушетия, где жители втрое беднее по сравнению с Ямало-Ненецким округом.

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