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Скидка на российскую нефть Urals продолжает расти

19 июня 2023, 09:48
Российские экспортёры нефти увеличили скидку на сорт Urals по отношению к международному бенчмарку Brent до десяти долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Kpler, пишет Pravda.Ru.

Усиление конкуренции за поставки российской нефти между китайскими и индийскими компаниями способствовало снижению дисконта, отмечают эксперты.

Глава отдела нефтяной аналитики Kpler, Виктор Катон, отмечает, что новые покупатели российской нефти появляются в таких странах, как Пакистан, Шри-Ланка и Куба.

Страны Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Индонезию, продолжают проявлять интерес к российским экологически чистым продуктам, но пока не импортируют сырую нефть.

Аналитики агентства отмечают, что значение европейского рынка для российских экспортёров нефти продолжает снижаться. Это связано с введением Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти морским путём и поддержкой потолка цен на нефть из России.

В рамках указа президента России запрещены поставки нефти и нефтепродуктов частным и юридическим лицам, поддерживающим ограничение цены на нефть.

Винод Кумар, исполнительный директор компании Indian Oil, заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Индия будет увеличивать импорт российской нефти в значительных объемах.

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