Скидка на российскую нефть Urals продолжает расти

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Усиление конкуренции за поставки российской нефти между китайскими и индийскими компаниями способствовало снижению дисконта, отмечают эксперты.
Глава отдела нефтяной аналитики Kpler, Виктор Катон, отмечает, что новые покупатели российской нефти появляются в таких странах, как Пакистан, Шри-Ланка и Куба.
Страны Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Индонезию, продолжают проявлять интерес к российским экологически чистым продуктам, но пока не импортируют сырую нефть.
Аналитики агентства отмечают, что значение европейского рынка для российских экспортёров нефти продолжает снижаться. Это связано с введением Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти морским путём и поддержкой потолка цен на нефть из России.
В рамках указа президента России запрещены поставки нефти и нефтепродуктов частным и юридическим лицам, поддерживающим ограничение цены на нефть.
Винод Кумар, исполнительный директор компании Indian Oil, заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Индия будет увеличивать импорт российской нефти в значительных объемах.