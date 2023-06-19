Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Сербия столкнулась с дефицитом 34 лекарственных препаратов

19 июня 2023, 09:47
Сербский министр здравоохранения Даница Груичич сообщила о дефиците 34 лекарственных препаратов в стране, пишет Pravda.Ru.

Она подчеркнула, что хотя данную проблему частично можно решить путем использования аналогов, есть случаи, когда замена невозможна.

В частности, Груичич отметила, что они получили информацию о прекращении поставок препарата «Мадопара», который необходим для лечения болезни Паркинсона.

Министр подчеркнула, что решение этой проблемы можно найти через сотрудничество с Российской Федерацией. Они рассматривают возможность закупки лекарств из России, где они доступны по более низкой стоимости.

Подпишитесь
На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко
Сегодня, 09:33
«Ударилась лицом об ручку». В Омске девочка получила травму, катаясь на карусели
Сегодня, 06:36
Голый лес. Омичам рассказали, почему деревья не обрабатывают от шелкопряда
Сегодня, 08:56
В Омске признали банкротом жилищно-строительный корпоратив «Рубин-2»
Сегодня, 10:32
Виталий Хоценко объявил о кадровых перестановках в правительстве Омской области
Сегодня, 04:41
Майские праздники станут длиннее. Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Сегодня, 07:30