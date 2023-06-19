Сербия столкнулась с дефицитом 34 лекарственных препаратов

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Она подчеркнула, что хотя данную проблему частично можно решить путем использования аналогов, есть случаи, когда замена невозможна.
В частности, Груичич отметила, что они получили информацию о прекращении поставок препарата «Мадопара», который необходим для лечения болезни Паркинсона.
Министр подчеркнула, что решение этой проблемы можно найти через сотрудничество с Российской Федерацией. Они рассматривают возможность закупки лекарств из России, где они доступны по более низкой стоимости.