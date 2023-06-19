Пропавшего 10-летнего ребенка ищут в реке Томь: поисковые операции продолжаются

С 18 июня продолжаются поиски 10-летнего мальчика, который пропал после того, как отправился на рыбалку и решил искупаться в реке. Пропажа произошла в районе улицы 9 Мая, где мальчик был виден последний раз.