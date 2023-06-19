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Пропавшего 10-летнего ребенка ищут в реке Томь: поисковые операции продолжаются

19 июня 2023, 09:15
С 18 июня продолжаются поиски 10-летнего мальчика, который пропал после того, как отправился на рыбалку и решил искупаться в реке. Пропажа произошла в районе улицы 9 Мая, где мальчик был виден последний раз.

Согласно предварительным данным, мальчик отправился на реку в воскресенье около 17:20. Свидетели сообщили, что он купался в районе указанной улицы, а затем исчез, пишет ФедералПресс.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что в тот же день спасатели осмотрели берега и косы реки на лодке, а правоохранительные органы провели поиски на береговой линии.

На данный момент, 19 июня, операции по поиску продолжаются, проводится обследование водоема и прилегающих территорий. Кроме того, по данному случаю прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Силы и ресурсы направлены на поиск и расследование происшествия.

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