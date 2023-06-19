Пропавшего 10-летнего ребенка ищут в реке Томь: поисковые операции продолжаются

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Согласно предварительным данным, мальчик отправился на реку в воскресенье около 17:20. Свидетели сообщили, что он купался в районе указанной улицы, а затем исчез, пишет ФедералПресс.
Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что в тот же день спасатели осмотрели берега и косы реки на лодке, а правоохранительные органы провели поиски на береговой линии.
На данный момент, 19 июня, операции по поиску продолжаются, проводится обследование водоема и прилегающих территорий. Кроме того, по данному случаю прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Силы и ресурсы направлены на поиск и расследование происшествия.