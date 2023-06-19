Производители сидра предлагают установить минимальную цену для борьбы с контрафактом

По информации издания «Ведомости», эксперты считают, что установление МРЦ может помочь в противодействии контрафактной продукции. Производители некачественного сидра не смогли бы продавать его по цене ниже установленной, и потребители, основываясь на этом, склонялись к выбору более известных и проверенных марок, пишет газета «Известия».