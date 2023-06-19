Производители сидра предлагают установить минимальную цену для борьбы с контрафактом

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По информации издания «Ведомости», эксперты считают, что установление МРЦ может помочь в противодействии контрафактной продукции. Производители некачественного сидра не смогли бы продавать его по цене ниже установленной, и потребители, основываясь на этом, склонялись к выбору более известных и проверенных марок, пишет газета «Известия».
Одна из инициаторов обращения, Елена Тюкина, отметила, что повышение цены хотя бы до 150 рублей за литр сидра могло бы стать эффективной мерой в борьбе с контрафактной продукцией.
Письмо к президенту подписали 40 компаний, занимающихся производством сидра и аналогичной продукции из фруктов и ягод. Пока что в администрации президента не поступило ответа на данное обращение.