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Производители сидра предлагают установить минимальную цену для борьбы с контрафактом

19 июня 2023, 10:15
Национальная ассоциация производителей сидра направила письмо президенту РФ Владимиру Путину, предлагая введение минимальной розничной цены (МРЦ) на этот напиток.

По информации издания «Ведомости», эксперты считают, что установление МРЦ может помочь в противодействии контрафактной продукции. Производители некачественного сидра не смогли бы продавать его по цене ниже установленной, и потребители, основываясь на этом, склонялись к выбору более известных и проверенных марок, пишет газета «Известия».

Одна из инициаторов обращения, Елена Тюкина, отметила, что повышение цены хотя бы до 150 рублей за литр сидра могло бы стать эффективной мерой в борьбе с контрафактной продукцией.

Письмо к президенту подписали 40 компаний, занимающихся производством сидра и аналогичной продукции из фруктов и ягод. Пока что в администрации президента не поступило ответа на данное обращение.

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