Особенные запахи привлекают кровососущих насекомых

Ученые отмечают, что насекомые проявляют наибольшую активность вечером, и в это время некоторые резкие ароматы специй и эфирных масел могут отпугивать некоторых кровососущих насекомых. Однако существуют ароматы, которые, наоборот, усиливают их привлекательность.