Особенные запахи привлекают кровососущих насекомых

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Ученые отмечают, что насекомые проявляют наибольшую активность вечером, и в это время некоторые резкие ароматы специй и эфирных масел могут отпугивать некоторых кровососущих насекомых. Однако существуют ароматы, которые, наоборот, усиливают их привлекательность.
Группа исследователей использовала инфракрасные камеры для отслеживания перемещения голодных насекомых. Они обнаружили, что комары проявляют наибольший интерес к людям, выделяющим ароматы карбоновых кислот, которые, предположительно, образуются микробами на коже. Эксперты полагают, что насекомых привлекает не одно конкретное вещество, а смесь компонентов, выделяемых человеком.