Организаторы ПМЭФ-2023 рассказали о результатах работы мероприятия

По словам советника российского президента, ответственного секретаря организационного комитета форума Антона Кобякова, ежегодное проведение ПМЭФ в течение вот уже 26 лет позволяет считать его полноценным институтом национального развития. Популярность, востребованность и авторитет форума вернулись к допандемийному уровню. Сейчас деловая активность в мире набирает обороты, что можно заметить и на ПМЭФ-2023, где офлайн и онлайн выступили свыше 17 тысяч участников из 130 государств.