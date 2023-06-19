Организаторы ПМЭФ-2023 рассказали о результатах работы мероприятия

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Фокус внимания на мероприятии был направлен на образование новых деловых связей и укрепление взаимодействия с торговыми партнерами из СНГ, арабских стран, Индии, КНР, ЕАЭС — АСЕАН, Южной Америки, которые помогают России сохранять экономическую стабильность под давлением колоссальных санкций. Как сообщает newia.ru, на ПМЭФ-2023 начали создавать новое пространство доверия, которое опирается на принципы равностороннего торгового сотрудничества.
Благодаря ПМЭФ стало очевидно, что сейчас формируется новый блок из стремящихся к суверенитету стран, которые нацелены на взаимопонимание и сотрудничество в общемировом пространстве. Главное, чего ожидали от ПМЭФ-2023, это установление вектора международных, государственных, экономических и социальных задач на ближайшее и отдаленное будущее.
По словам советника российского президента, ответственного секретаря организационного комитета форума Антона Кобякова, ежегодное проведение ПМЭФ в течение вот уже 26 лет позволяет считать его полноценным институтом национального развития. Популярность, востребованность и авторитет форума вернулись к допандемийному уровню. Сейчас деловая активность в мире набирает обороты, что можно заметить и на ПМЭФ-2023, где офлайн и онлайн выступили свыше 17 тысяч участников из 130 государств.
Главной страной — гостем прошедшего форума стали ОАЭ во главе с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
Кроме того, в Северную столицу прибыли президент Алжирской Народной Демократической Республики, президент Армении, президент Южной Осетии, премьер-министр Кубы и свыше 150 высокопоставленных официальных лиц — руководители международных альянсов, главы министерств и дипломатических ведомств.
Больше всего гостей было из ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы, США. На форуме присутствовали около шести тысяч представителей отечественного и зарубежного бизнеса из трех тысяч компаний из 75 государств.
Мероприятия ПМЭФ освещались в материалах порядка четырех тысяч представителей прессы из РФ и других стран.
Статус информационного партнера события получил медиахолдинг 1MI.