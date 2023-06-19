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Омские росгвардейцы спасли двух детей из горящего дома в пожаре на 25-й Линии

19 июня 2023, 10:19
Фото: пресс-центр вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области
Они помогли одному из погорельцев эвакуировать несовершеннолетних до прибытия сотрудников МЧС.

Вчера вечером, 18 июня, в Центральном округе произошел крупный пожар на улице 25-я Линия. Огонь распространился по крышам трех домов, когда пожарные прибыли на вызов. Как стало известно сегодня, сотрудники Росгвардии присутствовали на месте и до прибытия сотрудников МЧС спасли детей из горящего здания.

Сержанты Андрей Ц. и Артур М. во время патрулирования заметили дым над частным сектором и двинулись в ту сторону, вызвав пожарных. На месте росгвардейцы увидели, что хозяин одного из пылающих домов вытаскивает оттуда малолетних детей. Стражи правопорядка бросились на помощь и эвакуировали двух несовершеннолетних.

«Убедившись в отсутствии граждан в горящих постройках, стражи правопорядка обеспечили оцепление опасной территории», — рассказали подробности в пресс-центре вневедомственной охраны.

Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 19:41. К 20:22 пожар удалось локализовать. Четыре дома были полностью уничтожены огнем. По предварительной информации министерства, никто не пострадал.

На место происшествия также выезжали зампред правительства Омской области Алексей Ромахин и министр региональный безопасности Алексей Кубиц.

«Только благодаря мужеству и отваге пожарных, удалось избежать жертв, а также отстоять соседние домовладения», — отметил Ромахин у себя в соцсетях.
Горели кровли трех домов. В Омске на 25-й Линии произошел пожар в частном доме
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Алексей Ромахин#Алексей Кубиц#Происшествия#Дети#Пожар в частном доме#Пожары в Омской области#Возгорание#ГУ МЧС по Омской области#Росгвардия
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