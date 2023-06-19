Омские росгвардейцы спасли двух детей из горящего дома в пожаре на 25-й Линии

Сержанты Андрей Ц. и Артур М. во время патрулирования заметили дым над частным сектором и двинулись в ту сторону, вызвав пожарных. На месте росгвардейцы увидели, что хозяин одного из пылающих домов вытаскивает оттуда малолетних детей. Стражи правопорядка бросились на помощь и эвакуировали двух несовершеннолетних.