Омские росгвардейцы спасли двух детей из горящего дома в пожаре на 25-й Линии

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Вчера вечером, 18 июня, в Центральном округе произошел крупный пожар на улице 25-я Линия. Огонь распространился по крышам трех домов, когда пожарные прибыли на вызов. Как стало известно сегодня, сотрудники Росгвардии присутствовали на месте и до прибытия сотрудников МЧС спасли детей из горящего здания.
Сержанты Андрей Ц. и Артур М. во время патрулирования заметили дым над частным сектором и двинулись в ту сторону, вызвав пожарных. На месте росгвардейцы увидели, что хозяин одного из пылающих домов вытаскивает оттуда малолетних детей. Стражи правопорядка бросились на помощь и эвакуировали двух несовершеннолетних.
«Убедившись в отсутствии граждан в горящих постройках, стражи правопорядка обеспечили оцепление опасной территории», — рассказали подробности в пресс-центре вневедомственной охраны.
Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 19:41. К 20:22 пожар удалось локализовать. Четыре дома были полностью уничтожены огнем. По предварительной информации министерства, никто не пострадал.
На место происшествия также выезжали зампред правительства Омской области Алексей Ромахин и министр региональный безопасности Алексей Кубиц.
«Только благодаря мужеству и отваге пожарных, удалось избежать жертв, а также отстоять соседние домовладения», — отметил Ромахин у себя в соцсетях.