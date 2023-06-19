Омичей предупредили о надвигающемся штормовом ветре, ливне и граде

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что с 19 по 20 июня в регионе ожидаются опасные явления. Местами по Омской области пройдут сильные ливни, гроза, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 м\с и более.
В понедельник, 19 июня, вероятность осадков — 81% (дожди, местами сильные, грозы). Температура днем составит +32 градуса, ночью +12 градусов. Днем возможен град. Ветер восточный, 6 м/с.
Во вторник, 20 июня, в регионе значительно похолодает. Днем воздух прогреется лишь до +16 градусов (местами до +6 градусов).