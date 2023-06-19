Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Изображение материала

Омичей предупредили о надвигающемся штормовом ветре, ливне и граде

19 июня 2023, 03:00
Фото: Город55
иллюстрация
Сегодня днем возможен град.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что с 19 по 20 июня в регионе ожидаются опасные явления. Местами по Омской области пройдут сильные ливни, гроза, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 м\с и более.

В понедельник, 19 июня, вероятность осадков — 81% (дожди, местами сильные, грозы). Температура днем составит +32 градуса, ночью +12 градусов. Днем возможен град. Ветер восточный, 6 м/с.

Во вторник, 20 июня, в регионе значительно похолодает. Днем воздух прогреется лишь до +16 градусов (местами до +6 градусов).

К началу рабочей недели погода приготовила для омичей жесткий сюрприз
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Погода#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Гроза#Ливень#Град#Штормовой ветер#Ветер#Сильный ветер#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
Виталий Хоценко объявил о кадровых перестановках в правительстве Омской области
Сегодня, 04:41
Заплатил по долгам. Омского депутата Кипервара наказали штрафом за аферу с налогами
Вчера, 06:34
В омском ЛДПР определились с кандидатом на выборах губернатора
Вчера, 05:49
Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023
Вчера, 04:00
Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
17 июня 03:12