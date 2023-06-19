Омичам рассказали, когда «Вкусно — и точка» повысит цены почти на все меню

Напомним, что 5 июня сеть отмечала годовщину, где объявила об увеличении выручки на 25–27% (по сравнению с «Макдональдсом»). Кроме того, представители «Вкусно — и точка» рассказали, что посещаемость выросла до 2 млн человек в день. Однако о проблемах с поставками и росте цен информации не было.