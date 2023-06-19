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Омичам рассказали, когда «Вкусно — и точка» повысит цены почти на все меню

19 июня 2023, 08:18
Фото: Город55
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Стоимость повысится из-за роста себестоимости продукции.

С 26 июня сеть ресторанов «Вкусно — и точка» повысит цены почти на все меню, сообщает Mash. Такое решение приняли в связи с подорожанием ингредиентов и проблем с логистикой. Об этом сообщают «Новые известия».

Неизменной цена останется лишь у напитков.

«К примеру, за порцию чизкейка, тортика, рокслайда или лимонного тарта с вас попросят 185 рублей. За обычные круассаны — 109 рублей, а за элитные — с ветчиной и сыром — аж 150. В общем, все меню плюс 5–8%», — уточнили в телеграм-канале Mash.

Напомним, что 5 июня сеть отмечала годовщину, где объявила об увеличении выручки на 25–27% (по сравнению с «Макдональдсом»). Кроме того, представители «Вкусно — и точка» рассказали, что посещаемость выросла до 2 млн человек в день. Однако о проблемах с поставками и росте цен информации не было.

С 1 декабря франчайзи «Макдоналдса» откроются под брендом «Вкусно-и точка»
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#Омск#Вкусно и точка#Повышение цен#Кафе#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия#Рост цен#Ксения Карагодина
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