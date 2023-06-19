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Омич забрал с парковки чужой Mercedes и разобрал на запчасти

19 июня 2023, 06:50
Фото: Управление МВД России по Омской области
Теперь ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 31-летнего жителя Советского округа возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Оказалось, что Mercedes стоял на парковке с декабря 2022 года. 31-летний владелец авто пояснил, что оставил машину, чтобы накопить деньги на ремонт двигателя. Однако когда пришло время ремонта, авто стоимостью 200 тысяч рублей на месте не оказалось.

Позже выяснилось, что Mercedes с парковки увезли на эвакуаторе в гараж на улице Нефтезаводской. Об этом рассказал водитель эвакуатора, которого нанял якобы собственник авто. В итоге ранее судимого подозреваемого задержали в указанном гараже.

Обвиняемый рассказал, что несколько дней ходил мимо припаркованного автомобиля и посчитав его бесхозным, решил забрать себе. Он разобрал машину на запчасти и хотел продать. Теперь ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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#Ксения Карагодина#Автомобиль#Угон#Угон автомобиля#Полиция#Суд#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Продажа#Новости#Омск#Омская область
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