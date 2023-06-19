Омич разрезал сейф шлифовальной машинкой в почтовом отделении и украл деньги

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Седельниковском районе 26-летний мужчина украл из почтового отделения 150 тысяч рублей, сообщили сегодня, 19 июня, в пресс-службе омской полиции.
В правоохранительные органы позвонил работник бригады, осуществлявшей ремонт в здании почты. Он рассказал, что его коллега похитил из сейфа деньги. Преступление произошло вечером, когда работники почты уже ушли по домам.
Выяснилось, что подозреваемый вскрыл кабинет, вырезал угловой шлифовальной машинкой отверстие в сейфе и забрал оттуда 150 тысяч рублей. Мужчину задержали в Муромцевском районе этой же ночью, когда он ехал в такси.
Следователи завели уголовное дело по статье «Кража». Фигурант в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Ранее он был судим за кражи и мошенничество.