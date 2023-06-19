Омич разрезал сейф шлифовальной машинкой в почтовом отделении и украл деньги

Выяснилось, что подозреваемый вскрыл кабинет, вырезал угловой шлифовальной машинкой отверстие в сейфе и забрал оттуда 150 тысяч рублей. Мужчину задержали в Муромцевском районе этой же ночью, когда он ехал в такси.