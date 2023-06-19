ОмГУ вошел в топ-15 зарплатного рейтинга выпускников-финансистов

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Лидерами стали МГИМО и Финансовый университет при Правительстве РФ (+15 тысяч рублей за год).
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского занял 15 место рейтинга, поднявшись на одну позицию с прошлого года. На сегодняшний день средние зарплаты выпускников составляют 78 тысяч рублей в месяц (+8 тысяч рублей за год).
Кроме того, доля оставшихся в Омске после обучения составила 84%. А средний балл на ЕГЭ в прошлом году у абитуриентов при поступлении составлял 91,3 балла.
Напомним, что ни одно высшее учебное заведение Омска не попало в топ-100 рейтинга университетов России. Рейтинг составляло агентство RAEX. Университеты оценивались по по качеству образования, востребованности выпускников и научной деятельности.