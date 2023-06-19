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ОмГУ вошел в топ-15 зарплатного рейтинга выпускников-финансистов

19 июня 2023, 07:17
Фото: Город55
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Университет поднялся на одну позицию с прошлого года.

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Лидерами стали МГИМО и Финансовый университет при Правительстве РФ (+15 тысяч рублей за год).

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского занял 15 место рейтинга, поднявшись на одну позицию с прошлого года. На сегодняшний день средние зарплаты выпускников составляют 78 тысяч рублей в месяц (+8 тысяч рублей за год).

Кроме того, доля оставшихся в Омске после обучения составила 84%. А средний балл на ЕГЭ в прошлом году у абитуриентов при поступлении составлял 91,3 балла.

Напомним, что ни одно высшее учебное заведение Омска не попало в топ-100 рейтинга университетов России. Рейтинг составляло агентство RAEX. Университеты оценивались по по качеству образования, востребованности выпускников и научной деятельности.

Два омских университета стали лучшими учебными заведениями в России
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#Ксения Карагодина#Рейтинг#Рейтинги#Вуз#Вузы#Экономика#Финансы#Зарплаты#Выпускники#Омск
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