Обрушение стены и пола произошло в доме в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По словам представителей администрации, жильцам данной квартиры было предоставлено маневренное жилье. В настоящее время также рассматривается вопрос о предоставлении дополнительной помощи пострадавшим, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел 18 июня. Глава Татарского района, Юрий Вязов, заявил, что следит за ситуацией лично.
Согласно данным сайта Дом.МИНЖКХ, пятиэтажный дом на улице Чехова в Татарске был построен из кирпича в 1981 году. Дом не является аварийным, в нем находится 64 квартиры.