Обрушение стены и пола произошло в доме в Новосибирской области

В доме № 96 на улице Чехова в Татарске, Новосибирской области, произошло обрушение стены и частично деревянного пола. Об этом сообщили представители администрации Татарского района, которые также прокомментировали ситуацию.