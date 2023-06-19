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Обрушение стены и пола произошло в доме в Новосибирской области

19 июня 2023, 09:17
В доме № 96 на улице Чехова в Татарске, Новосибирской области, произошло обрушение стены и частично деревянного пола. Об этом сообщили представители администрации Татарского района, которые также прокомментировали ситуацию.

По словам представителей администрации, жильцам данной квартиры было предоставлено маневренное жилье. В настоящее время также рассматривается вопрос о предоставлении дополнительной помощи пострадавшим, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел 18 июня. Глава Татарского района, Юрий Вязов, заявил, что следит за ситуацией лично.

Согласно данным сайта Дом.МИНЖКХ, пятиэтажный дом на улице Чехова в Татарске был построен из кирпича в 1981 году. Дом не является аварийным, в нем находится 64 квартиры.

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