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Молодой омич предстанет перед судом за смертельное ДТП с пешеходом

19 июня 2023, 03:18
Фото: Город55
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Водитель был пьян.

Прокуратура Омской области сообщает, что в отношении 19-летнего омича утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Выяснилось, что пьяный водитель «ВАЗ 21102» в районе строения № 1А по ул. 1-я Казахстанская сбил 64-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел 7 марта 2023 года.

В результате ДТП пешеход скончался в больнице. Обвиняемый вину признал лишь частично, отрицая факт нахождения в состоянии опьянения. Теперь уголовное дело направили в Кировский районный суд Омска.

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