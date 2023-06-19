Молодой омич предстанет перед судом за смертельное ДТП с пешеходом

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Прокуратура Омской области сообщает, что в отношении 19-летнего омича утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Выяснилось, что пьяный водитель «ВАЗ 21102» в районе строения № 1А по ул. 1-я Казахстанская сбил 64-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел 7 марта 2023 года.
В результате ДТП пешеход скончался в больнице. Обвиняемый вину признал лишь частично, отрицая факт нахождения в состоянии опьянения. Теперь уголовное дело направили в Кировский районный суд Омска.