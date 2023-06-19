Уже сейчас россияне постепенно переходят в это отечественное приложение. Кто-то открывает его впервые, другие — возвращаются к истокам. Ведь «Мамба» существует уже достаточно давно — с 2002 года. Принцип отбора партнеров при этом сродни Tinder: если человек понравился, то нужно свайпнуть вправо, нет — свайпнуть влево. Конечно, рекламы здесь невпроворот, однако привыкнуть можно. Вдобавок к этому на платформе доступны и другие сервисы.