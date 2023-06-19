Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Знакомство в общественном месте теперь явление достаточно редкое: вся романтика ушла в «интернеты». Те, кто ищет отношений или друга на одну ночь, устанавливают специальные приложения для знакомств или регистрируются на сайтах. Но одним из самых популярных сервисов в России стал Tinder. Однако совсем скоро череда свайпов оборвется — приложение должно исчезнуть из магазинов приложений в России 30 июня.
Представители компании Match Group, которая владеет сервисом знакомств, объясняют, что таким образом они стремятся защищать права человека. Но что же делать застенчивым или сильно занятым на работе романтикам? Город55 попытался найти ответ и собрал подборку приложений и сервисов, которые можно использовать вместо Tinder.
Уже сейчас россияне постепенно переходят в это отечественное приложение. Кто-то открывает его впервые, другие — возвращаются к истокам. Ведь «Мамба» существует уже достаточно давно — с 2002 года. Принцип отбора партнеров при этом сродни Tinder: если человек понравился, то нужно свайпнуть вправо, нет — свайпнуть влево. Конечно, рекламы здесь невпроворот, однако привыкнуть можно. Вдобавок к этому на платформе доступны и другие сервисы.
Еще один старожил в списке российских сайтов знакомств, образованный в 2008 году. «Фотострану» можно назвать отдельной социальной сетью, так как здесь можно пребывать не только для знакомств. На платформе проводятся различные конкурсы, пользователи могут играть вместе в приложения. Понравившегося собеседника можно добавить в друзья или создать с кем-нибудь коллективный чат.
Запущенный в 2005 году сервис стал одним из фаворитов пользователей Рунета. Согласно официальной информации, здесь зарегистрировано больше 28 млн анкет. Как и других сайтах знакомств, тут можно обмениваться симпатиями, что делает процесс поиска партнера более быстрым. А если применить фильтры по полу, возрасту и цели знакомства, то найти нужного человека будет куда проще.
Этот сайт знакомств создан для общения, но его пользователи больше нацелены на поиск партнера для серьезных отношений. Алгоритмы здесь устроены таким образом, чтобы показывать партнеров на основе психологической совместимости. При регистрации нового аккаунта каждый проходит анкетирование. После пользователям показываются странички тех, кто наиболее им подошел по результатам тестирования. В основном здесь общаются мужчины и женщины старше 25 лет.
Относительно недавно «ВКонтакте» запустил сервис для знакомств. Здесь как везде: сначала этап создания анкеты, потом выражение симпатии и общение. Администрация соцсети отмечает, что в сервисе невозможно встретить друзей, площадка ориентирована на сохранение приватности. В «VK Знакомства» при этом есть функция «Ночной чат», где собеседники не раскрывают друг другу свои личности, пока сами того не захотят.
А «Леонардо Дай Винчик» — это не только развлекательный паблик со смешными картинками. Для кого-то это станет открытием, но здесь знакомятся. Пользователи выбирают удобную им площадку — «Вконтакте» или Telegram — и отправляются на поиски любви, дружбы. Стоит отметить, что регистрация проходит через бота.
Сразу видно, что сервис следит за трендами и для удобства пользователей использует эмоджи. Регистрация не занимает много времени, так что уже через минуту уже можно знакомиться. В Tinder, к слову, также есть функция, чтобы избегать встреч с кем-то из знакомых. Для этого нужно предоставить приложению доступ к своим контактам в телефонной книге.
После сообщения о том, что компания, владеющая приложением, останавливает работу Tinder на российском рынке, ее конкуренты видно уже активизировались и пытаются привлечь внимание русскоязычных пользователей.
Каждый из названных сайтов знакомств имеет свое мобильное приложение, что очень удобно для тех, кто частенько ими пользуется. Пожалуй, у россиян есть все условия, чтобы найти себе пару после ухода Tinder, однако всегда нужно помнить о безопасности. В интернете легко наткнуться на мошенников, в том числе и при поиске второй половинки.
Поэтому стоит знакомиться в сети осторожнее. Злоумышленники могут использовать личную информацию, интимные фотографии для шантажа. Нередко новые знакомые через какое-то время, когда получилось завладеть доверием собеседника, начинают вымогать деньги. Например, моделируют ситуацию, когда им срочно нужна материальная поддержка, внося в свой рассказ неожиданные повороты и детали, граничащие с какой-то опасностью. После получения денег такой «друг», как правило, блокирует жертву и удаляет фейковую страницу. Поэтому лучше внимательно изучать данные собеседника, смотреть фотографии, представленную информацию в профиле.
И последнее наставление по знакомствам: найти нового друга или вторую половинку возможно и в реальной жизни. Главное — быть готовым к общению и вести себя естественно.