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Майские праздники станут длиннее. Как россияне будут отдыхать в 2024 году

19 июня 2023, 07:30
Фото: Город55
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В минтруда рассказали, как россияне будут отдыхать в 2024 году на майские праздники

На будущий Первомай выходные дни установят с 28 апреля по 1 мая. В День Защитника Отечества и в Международный женский день придется по три выходных дня.

В 2024 году россияне на Первомай будут отдыхать четыре дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. На 23 Февраля и 8 Марта придется по три выходных дня. Дело в том, что оба праздника выпадают на пятницу.

«Также на Новый год каникулы продлятся точно до 8 января. А на майские будет два периода — на 1 Мая и 9 Мая. Причем в 2024 году 1 Мая выпадает на среду», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков изданию «Известия».

Отметим, что неделя предшествующая Первомаю в следующем году будет шестидневной. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников.

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#Первомай#Выходные#Праздники#Майские праздники#Минтруд#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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