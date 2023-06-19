Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В 2024 году россияне на Первомай будут отдыхать четыре дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. На 23 Февраля и 8 Марта придется по три выходных дня. Дело в том, что оба праздника выпадают на пятницу.
«Также на Новый год каникулы продлятся точно до 8 января. А на майские будет два периода — на 1 Мая и 9 Мая. Причем в 2024 году 1 Мая выпадает на среду», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков изданию «Известия».
Отметим, что неделя предшествующая Первомаю в следующем году будет шестидневной. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников.