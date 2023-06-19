Лучше пешком. В Омске из-за ливня взлетели цены на такси

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня погода в Омской области не изменится. И днем, и ночью в регионе будут идти обильные дожди, с чем местным жителям придется просто смириться. Однако, увидев цены на такси и пробки, возникшие из-за сюрпризов погоды, сложно поймать дзен.
Так, сегодня, 19 июня, на момент публикации пробки в городе оцениваются на семь баллов, согласно данным «Яндекс.Пробки». Больше всего они сковали улицу Фрунзе, Гагарина, Булатова, Маршала Жукова, Думскую и другие центральные улицы. Конечно, уже традиционная картина — затор при въезде на Ленинградский мост в сторону Левого берега.
Цены на такси тем временем повысились практически до 600 рублей. Так, чтобы уехать от торгового центра «Каскад» до спального района рядом с поселком Солнечный (Кировский округ) необходимо 523 рублей. За поездку с комфортом при этом потребуется 577 рублей.
От ТЦ «Миллениум» до дома на улице Магистральная (Советский округ) понадобится чуть меньше — 397 рублей, однако тариф все же повышенный в связи с погодными условиями и час пиком.
Ранее Город55 писал о том, к какой погоде стоит готовиться жителям Омской области.