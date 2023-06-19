Лучше пешком. В Омске из-за ливня взлетели цены на такси

Так, сегодня, 19 июня, на момент публикации пробки в городе оцениваются на семь баллов, согласно данным «Яндекс.Пробки». Больше всего они сковали улицу Фрунзе, Гагарина, Булатова, Маршала Жукова, Думскую и другие центральные улицы. Конечно, уже традиционная картина — затор при въезде на Ленинградский мост в сторону Левого берега.