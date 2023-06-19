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Published Сегодня, 12:18

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Лучше пешком. В Омске из-за ливня взлетели цены на такси

19 июня 2023, 12:18
Фото: Город55
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В Омске из-за ливня в начале недели взлетели цены на такси

Максимальная стоимость поездки с комфортом составила почти 600 рублей.

Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня погода в Омской области не изменится. И днем, и ночью в регионе будут идти обильные дожди, с чем местным жителям придется просто смириться. Однако, увидев цены на такси и пробки, возникшие из-за сюрпризов погоды, сложно поймать дзен.

Так, сегодня, 19 июня, на момент публикации пробки в городе оцениваются на семь баллов, согласно данным «Яндекс.Пробки». Больше всего они сковали улицу Фрунзе, Гагарина, Булатова, Маршала Жукова, Думскую и другие центральные улицы. Конечно, уже традиционная картина — затор при въезде на Ленинградский мост в сторону Левого берега.

Фото: Сервис "Яндекс.Пробки"

Цены на такси тем временем повысились практически до 600 рублей. Так, чтобы уехать от торгового центра «Каскад» до спального района рядом с поселком Солнечный (Кировский округ) необходимо 523 рублей. За поездку с комфортом при этом потребуется 577 рублей.

Фото: Город55

От ТЦ «Миллениум» до дома на улице Магистральная (Советский округ) понадобится чуть меньше — 397 рублей, однако тариф все же повышенный в связи с погодными условиями и час пиком.

Ранее Город55 писал о том, к какой погоде стоит готовиться жителям Омской области.

И днем, и ночью. Омскую область накроют мощные дожди с грозой и ураганным ветром
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#Алина Ясинская#Цены на такси#Такси#Омск#Новости#Общество#Город#Транспорт
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