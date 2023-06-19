Киберпреступники усиливают свои схемы с использованием ИИ и ChatGPT

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Эксперты из «Лаборатории Касперского» сообщают, что хакеры по всему миру активно используют ChatGPT для своих преступных целей. Ведущий исследователь данных, Владислав Тушканов, отмечает, что современные нейросети способны генерировать текст, звук и даже видео, что значительно облегчает задачу злоумышленников. Дипфейки, то есть поддельные аудио-, фото- и видеоматериалы, созданные с использованием нейросетей, можно обнаружить в мошеннических схемах, которые нацелены как на организации, так и на широкую аудиторию, пишет газета «Известия».
Тушканов приводит пример случая, когда мошенники в ОАЭ использовали голосовые дипфейки, чтобы выдать себя за руководителя компании и убедить сотрудника перевести значительную сумму на их счета. Кроме того, в Интернете можно найти фейковые видео с участием знаменитостей, таких как Илон Маск, которые привлекают людей на веб-сайты с мошенническими схемами.
В то же время многие киберпреступники активно используют растущую популярность нейросетей. Например, они распространяют вредоносное программное обеспечение, выдавая его за программу, предоставляющую доступ к нейросети. Также они создают фишинговые страницы, имитирующие официальные страницы OpenAI, компании, создавшей ChatGPT.