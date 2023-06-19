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Киберпреступники усиливают свои схемы с использованием ИИ и ChatGPT

19 июня 2023, 10:10
В последние несколько месяцев мошенники все чаще применяют ChatGPT и другие чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) в своих мошеннических схемах. Это позволяет им создавать более реалистичные тексты, которые вызывают доверие у потенциальных жертв.

Эксперты из «Лаборатории Касперского» сообщают, что хакеры по всему миру активно используют ChatGPT для своих преступных целей. Ведущий исследователь данных, Владислав Тушканов, отмечает, что современные нейросети способны генерировать текст, звук и даже видео, что значительно облегчает задачу злоумышленников. Дипфейки, то есть поддельные аудио-, фото- и видеоматериалы, созданные с использованием нейросетей, можно обнаружить в мошеннических схемах, которые нацелены как на организации, так и на широкую аудиторию, пишет газета «Известия».

Тушканов приводит пример случая, когда мошенники в ОАЭ использовали голосовые дипфейки, чтобы выдать себя за руководителя компании и убедить сотрудника перевести значительную сумму на их счета. Кроме того, в Интернете можно найти фейковые видео с участием знаменитостей, таких как Илон Маск, которые привлекают людей на веб-сайты с мошенническими схемами.

В то же время многие киберпреступники активно используют растущую популярность нейросетей. Например, они распространяют вредоносное программное обеспечение, выдавая его за программу, предоставляющую доступ к нейросети. Также они создают фишинговые страницы, имитирующие официальные страницы OpenAI, компании, создавшей ChatGPT.

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