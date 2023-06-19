Киберпреступники усиливают свои схемы с использованием ИИ и ChatGPT

Эксперты из «Лаборатории Касперского» сообщают, что хакеры по всему миру активно используют ChatGPT для своих преступных целей. Ведущий исследователь данных, Владислав Тушканов, отмечает, что современные нейросети способны генерировать текст, звук и даже видео, что значительно облегчает задачу злоумышленников. Дипфейки, то есть поддельные аудио-, фото- и видеоматериалы, созданные с использованием нейросетей, можно обнаружить в мошеннических схемах, которые нацелены как на организации, так и на широкую аудиторию, пишет газета «Известия».