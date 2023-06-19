Инцидент в лагере, новые схемы маршруток и жесткая критика сироты. Омск сегодня

Скандал вспыхнул в школе № 3. Преподаватель математики в грубой форме поговорила с девочкой во время урока. Школьники успели это записать и опубликовать в сосцети. Если оценивать запись, то учителю не понравилось, как выглядит школьница. Предыстории при этом очевидцы не рассказали, но поделились тем, что девочка, к которой были адресованы категоричные выражения, является сиротой и воспитывается в интернате. В городском департаменте транспорта запустили в связи с конфликтом проверку.