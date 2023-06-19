Инцидент в лагере, новые схемы маршруток и жесткая критика сироты. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
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Updated Сегодня, 13:50
Несчастный случай произошел в начале июня. Как сообщают в паблике «Омск Live», девятилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Случилось это в спальном корпусе детского лагеря «Спутник». Ребенок прыгал на кровати рядом с окном, которое открыли вожатые, чтобы проветрить помещение. Как рассказали в региональном УМВД, школьница запрыгнула на подоконник и оперлась на москитную сетку. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом нескольких позвонков и травму руки.
В департаменте транспорта считают, что в центре города достаточно много маршруток. Если пустить автобусы малого класса по новым схемам, это поможет разгрузить центральные магистрали. Освободить от маршруток специалисты намерены проспект Карла Маркса, улицу Гагарина, Интернациональную и Красный Путь. Малогабаритный пассажирский транспорт направят на улицу Маршала Жукова, где в данное время по большому счету работают только трамваи.
Скандал вспыхнул в школе № 3. Преподаватель математики в грубой форме поговорила с девочкой во время урока. Школьники успели это записать и опубликовать в сосцети. Если оценивать запись, то учителю не понравилось, как выглядит школьница. Предыстории при этом очевидцы не рассказали, но поделились тем, что девочка, к которой были адресованы категоричные выражения, является сиротой и воспитывается в интернате. В городском департаменте транспорта запустили в связи с конфликтом проверку.