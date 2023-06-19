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Игрушечная граната вызвала массовую эвакуацию в хабаровском кинотеатре «Дружба»

19 июня 2023, 09:15
Массовая эвакуация произошла в хабаровском кинотеатре «Дружба», когда сотрудники обнаружили гранату на втором этаже. Позднее выяснилось, что найденный предмет был всего лишь игрушечным снарядом.

Сотрудники кинотеатра обнаружили гранату за пуфиком на втором этаже и немедленно вызвали специализированные службы безопасности. В целях предосторожности все посетители и персонал были эвакуированы, включая около 150 детей, которые находились на сеансе в это время, пишет ФедералПресс.

При осмотре помещения выяснилось, что обнаруженная граната является игрушечным снарядом. Предполагается, что-либо ребенок случайно оставил его, либо кто-то неподумавший решил пошутить. По данным полиции, владельца игрушечной гранаты планируют найти с помощью записей видеонаблюдения кинотеатра.

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