Игрушечная граната вызвала массовую эвакуацию в хабаровском кинотеатре «Дружба»

Сотрудники кинотеатра обнаружили гранату за пуфиком на втором этаже и немедленно вызвали специализированные службы безопасности. В целях предосторожности все посетители и персонал были эвакуированы, включая около 150 детей, которые находились на сеансе в это время, пишет ФедералПресс.