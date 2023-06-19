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«И сдохнешь также на помойке». В Омске педагог жестко раскритиковала стиль ученицы

19 июня 2023, 11:10
Фото: Город55
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Омская учительница жестко раскритиковала внешний вид девочки-сироты

В департаменте образования по данному случаю уже организовали проверку.

В паблике «Инцидент Омск» появился пост с записью монолога учительницы школы № 3, расположенной на улице Шота Руставели. По записи слышно, что она достаточно громко и негативно реагирует на внешний вид девочки. В какой-то момент стали звучать более радикальные выражения, которые не касаются стиля. Предысторию конфликта очевидцы не рассказали.

«Ты никто и звать тебя никак, поняла меня?! Еще раз повторяю для таких, как ты: твое мнение — пыль. Ты никто, ничто и звать тебя никак. И так будет до тех пор, пока ты в этой жизни не сможешь сама чего-то добиться», — сказала педагог на весь класс девочке.

В посте сообщается, что ученица, которой было адресовано данное, является сиротой и воспитывается в интернате. Известно, что отчитывает девочку преподаватель математики. По словам автора поста, она — дочь завуча школы.

«Тебе сейчас пинка дадут из твоего учреждения, и ты жить будешь на помойке, жрать будешь на помойке, и сдохнешь также на помойке. И хайло свое будешь открывать со своими друзьями, поняла меня? Про твои шторки еще раз повторить или уже ножницы взять? Мне, может, в трусах к тебе прийти на урок?», — добавила учитель в адрес школьницы.

В комментариях пользователи отозвались о работе этого учителя. По словам родителей, педагог ранее угрожала и оказывала давление на некоторых школьников, из-за чего двум пришлось продолжить учебу в других учреждениях. Также у знающих эту женщину горожан есть вопросы к ее внешнему виду, потому что на уроки, по информации родителей, учитель приходит в коротких вызывающих туниках.

На сайте школы есть данные, что общий стаж педагогической работы этого учителя составляет пять лет. В администрации Омска отреагировали на пост и сообщили, что департамент образования запустил проверку по данному факту. Подробная информация по этой ситуации будет предоставлена позже, добавили работники мэрии.

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#Алина Ясинская#Учительница#Конфликт#Сирота#Жалоба на учителя#Дети#Происшествия#Общество#Жалобы#Новости#Омск
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