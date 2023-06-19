Так, во вторник ночью, 20 июня, температура воздуха понизится до +3… +8 градусов, местами до +13. В дневное время будет +13… +18, где-то возможно и +8. Ожидается умеренный дождь с грозой и юго-западным ветром до 15-20 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 25 м/с.