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Published Сегодня, 11:43

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И днем, и ночью. Омскую область накроют мощные дожди с грозой и ураганным ветром

19 июня 2023, 11:43
Фото: Город55
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На Омскую область обрушится мощный циклон с дождями, грозой и ураганным ветром

В ближайшие дни погода в регионе существенно не изменится от той, что местные жители наблюдают сегодня.

В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие три дня. По информации синоптиков, середина рабочей недели выдастся достаточно дождливой и ветренной. Максимальная скорость ветра составит 25 м/с.

Так, во вторник ночью, 20 июня, температура воздуха понизится до +3… +8 градусов, местами до +13. В дневное время будет +13… +18, где-то возможно и +8. Ожидается умеренный дождь с грозой и юго-западным ветром до 15-20 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 25 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В среду ночью, 21 июня, столбик термометра покажет +2… +7 градусов, местами +12. Днем воздух прогреется до +13… +18 градусов, но по северо-западу будет +8. Синоптики обещают дождь. Юго-западный, западный ветер задует со скоростью 15-20 м/с.

В четверг ночью, 22 июня, температура воздуха составит +3… +8 градусов. В дневное время будет +12… +17, небольшие осадки в виде дождя. Прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с.

Отметим, что дождь, согласно прогнозу синоптиков, будет идти как днем, так и ночью.

Напомним, прошлым летом в Омске из-за сильнейшего ливня местный аэропорт едва не вышел из строя. В здании аэровокзала случился потоп, так как потолок попросту не выдержал давления воды.

В Омске ливень поставил под удар работу аэропорта
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#Дождь#Штормовой ветер#Погода#Погода в Омске#Новости#Омск#Омская область#Алина Ясинская
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