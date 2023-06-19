Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие три дня. По информации синоптиков, середина рабочей недели выдастся достаточно дождливой и ветренной. Максимальная скорость ветра составит 25 м/с.
Так, во вторник ночью, 20 июня, температура воздуха понизится до +3… +8 градусов, местами до +13. В дневное время будет +13… +18, где-то возможно и +8. Ожидается умеренный дождь с грозой и юго-западным ветром до 15-20 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 25 м/с.
В среду ночью, 21 июня, столбик термометра покажет +2… +7 градусов, местами +12. Днем воздух прогреется до +13… +18 градусов, но по северо-западу будет +8. Синоптики обещают дождь. Юго-западный, западный ветер задует со скоростью 15-20 м/с.
В четверг ночью, 22 июня, температура воздуха составит +3… +8 градусов. В дневное время будет +12… +17, небольшие осадки в виде дождя. Прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с.
Отметим, что дождь, согласно прогнозу синоптиков, будет идти как днем, так и ночью.
Напомним, прошлым летом в Омске из-за сильнейшего ливня местный аэропорт едва не вышел из строя. В здании аэровокзала случился потоп, так как потолок попросту не выдержал давления воды.