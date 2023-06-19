Губернатор Воробьев подвел итоги ПМЭФ-2023 для Московской области

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По сообщению издания «Подмосковье сегодня», договоренность с компанией из Китая об инвестициях в размере порядка миллиарда рублей стала одним из наиболее важных соглашений. Средства будут использованы для строительства завода по производству субстанции гепарина натрия. Предприятие будет введено в эксплуатацию в Воскресенске. Соответствующий договор подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин.
В Одинцовском округе на территории госпиталя «Лапино» будет построено медицинское учреждение, в котором будут с использованием нового метода — онкотераностики — выявлять и лечить онкологические заболевания. Строительство центра планируют завершить в 2025 году. Инвестиции в данный объект оцениваются в пять миллиардов рублей.
Договоренность с компанией «Росагролизинг» даст возможность производителям сельскохозяйственной продукции брать технику в лизинг на выгодных условиях. На сегодняшний день через эту компанию приобретается каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн.
Соглашение с компанией «ИмпортЛогистик» рассчитано на организацию в Подмосковье переработки и хранения сельхозпродукции. Инвестор вложит в проект 5,7 миллиарда рублей. Его реализация даст возможность создать семьсот новых рабочих мест.
Деловые связи Московской области и Белоруссии продолжают укрепляться. Так, в Лыткарине белорусская компания запустит кондитерское производство, а также организует работу транспортно-логистического комплекса и производство продовольственных продуктов.
Одним из самых крупных промышленных проектов является договор с промышленным центром обработки металлов «Электроугли». Это предприятие будет производить продукцию, проходящую многоуровневую технологическую обработку, — листы с полированной, шлифованной поверхностью.
В городе Ступино будет построен завод по производству газобетонных блоков, а двигателестроительный кластер в Коломне станет крупнейшим по объему инвестиций. Компания «Трансмашхолдинг» инвестирует двадцать шесть миллиардов рублей в само производство и еще 1,3 миллиарда — в обновление Коломенского колледжа, где будут готовить специалистов для предприятия.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ПМЭФ-2023 стал одним из главных экономических событий года, к которому регион тщательно готовится. Все договоренности и встречи, которые были заключены в прежние годы, сегодня уже показывают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест.