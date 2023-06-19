Губернатор Воробьев подвел итоги ПМЭФ-2023 для Московской области

В городе Ступино будет построен завод по производству газобетонных блоков, а двигателестроительный кластер в Коломне станет крупнейшим по объему инвестиций. Компания «Трансмашхолдинг» инвестирует двадцать шесть миллиардов рублей в само производство и еще 1,3 миллиарда — в обновление Коломенского колледжа, где будут готовить специалистов для предприятия.