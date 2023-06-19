Голый лес. Омичам рассказали, почему деревья не обрабатывают от шелкопряда

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области рассказали, что численность непарного шелкопряда возрастает примерно раз в 5-8 лет. В это время лес обрабатывают от вредителей наземным способом. В ведомстве добавили, что в этом году обработали площадь в 15 тысяч гектаров в 9 районах области.