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Голый лес. Омичам рассказали, почему деревья не обрабатывают от шелкопряда

19 июня 2023, 08:56
Фото: Город55
В этом году от вредителей обработали территорию в 15 тысяч гектаров

В омском ГУЛХе рассказали, почему деревья в регионе не обрабатывают от шелкопряда

Как сообщили в омском лесхозе, гибели деревьев из-за гусениц не фиксировали с середины прошлого века.

Омичи с социальных сетях рассказали о нашествии гусениц. От шелкопряда страдает как лес в области, так и зеленые насаждения в городе.

«По трассе едешь и видно как леса с каждым годом все лысее и лысее. Потому что эта гусеница всю листву съедает», — рассказал омич Александр Данилов
«Гусеницы сантиметра два в длину, листва уже серьезно изъедена, несмотря на начало лета. Есть ли возможность повлиять на его размножение и распространение? Прожить второй год подряд с голыми лесами все лето — это перебор», — поделился Илья Грудин.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области рассказали, что численность непарного шелкопряда возрастает примерно раз в 5-8 лет. В это время лес обрабатывают от вредителей наземным способом. В ведомстве добавили, что в этом году обработали площадь в 15 тысяч гектаров в 9 районах области.

«К сожалению, некоторое время нам действительно приходится наблюдать голые леса, но березы самостоятельно восстанавливаются от воздействия насекомых: уже в июле, когда непарный шелкопряд перестает питаться, они выпускают новые листочки. Гибели деревьев не было зафиксировано ни разу с момента начала наблюдений с середины прошлого века», — рассказали в ГУЛХе.

В начале июня о нашествии шелкопряда в лесах на Пушкинском тракте рассказали грибники. А на минувшей неделе гусениц заметили и в Парке Победы.

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#Шелкопряд#Гусеница#Лесхоз#Лес#Вредители#Экология#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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