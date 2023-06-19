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Экс-директора ФОКа в Челябинской области обвиняют в инциденте с падением наледи

19 июня 2023, 09:12
Бывший директор физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» обвиняется в уголовном деле, утверждает прокуратура Нагайбакского района.

По версии следствия, обвиняемый не принял необходимых мер по очистке наледи со здания физкультурно-оздоровительного центра и ограждению опасного участка в зимний период. Старший помощник прокурора Челябинской области, Наталья Мамаева, сообщила о подтверждении обвинения, пишет ФедералПресс.

Местные жители утверждают, что крыша здания протекала уже несколько лет, и из-за таяния снега он примерзал к стене здания. Очистка стала проблемой. Трагедия произошла поздно вечером 10 февраля, когда дети играли возле здания. По предварительным данным, наледь неожиданно упала с крыши и причинила вред.

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