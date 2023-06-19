Экс-директора ФОКа в Челябинской области обвиняют в инциденте с падением наледи

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
По версии следствия, обвиняемый не принял необходимых мер по очистке наледи со здания физкультурно-оздоровительного центра и ограждению опасного участка в зимний период. Старший помощник прокурора Челябинской области, Наталья Мамаева, сообщила о подтверждении обвинения, пишет ФедералПресс.
Местные жители утверждают, что крыша здания протекала уже несколько лет, и из-за таяния снега он примерзал к стене здания. Очистка стала проблемой. Трагедия произошла поздно вечером 10 февраля, когда дети играли возле здания. По предварительным данным, наледь неожиданно упала с крыши и причинила вред.