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Дым от лесных пожаров затянул небо над Торонто

19 июня 2023, 09:44
Канадский город Торонто вновь окутан дымом от крупных лесных пожаров, которые бушуют на севере Онтарио и в регионе Квебек, пишет Pravda.Ru.

Национальное метеобюро Канады оценивает уровень загрязнения воздуха на уровне 7 из 10 баллов, что соответствует «опасному уровню загрязнения». Однако эксперты обещают, что сегодня, 19 июня, экологическая обстановка улучшится.

Следует отметить, что это уже второй раз за последние две недели, когда дым от лесных пожаров окутывает страну. В первый раз, 7 июня, уровень загрязнения воздуха достиг максимальных 10 баллов.

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