ДТП на трассе Озерск — Кыштым: Водитель погиб при столкновении с деревом

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Представители Госавтоинспекции Челябинской области сообщили: «Мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки „двенадцатая“, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом», пишет ФедералПресс.
Авария произошла в раннее воскресное утро, 18 июня, около 4 часов. Водителю было 33 года. Подробности случившегося пока еще не установлены, и расследование продолжается.