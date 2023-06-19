ДТП на трассе Озерск — Кыштым: Водитель погиб при столкновении с деревом

В результате аварии на трассе Озерск — Кыштым водитель выехал за пределы дороги и врезался в дерево, погибнув на месте от полученных травм. Подробности происшествия пока неизвестны.