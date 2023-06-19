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ДТП на трассе Озерск — Кыштым: Водитель погиб при столкновении с деревом

19 июня 2023, 09:14
В результате аварии на трассе Озерск — Кыштым водитель выехал за пределы дороги и врезался в дерево, погибнув на месте от полученных травм. Подробности происшествия пока неизвестны.

Представители Госавтоинспекции Челябинской области сообщили: «Мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки „двенадцатая“, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом», пишет ФедералПресс.

Авария произошла в раннее воскресное утро, 18 июня, около 4 часов. Водителю было 33 года. Подробности случившегося пока еще не установлены, и расследование продолжается.

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