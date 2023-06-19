Домашние перекусы положительно влияют на здоровье печени

Согласно рекомендациям эксперта, можно приготовить орехи (кешью или миндаль) и фрукты (грушу, яблоки, айву), запечь их в духовке и добавить немного мёда. Во время запекания фрукты вырабатывают пектин, который помогает снизить уровень холестерина, что является полезным для печени.