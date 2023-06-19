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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Домашние перекусы положительно влияют на здоровье печени

19 июня 2023, 09:42
Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась информацией о том, что приготовленные в домашних условиях перекусы благоприятно влияют на печень, пишет Pravda.Ru.

Согласно рекомендациям эксперта, можно приготовить орехи (кешью или миндаль) и фрукты (грушу, яблоки, айву), запечь их в духовке и добавить немного мёда. Во время запекания фрукты вырабатывают пектин, который помогает снизить уровень холестерина, что является полезным для печени.

Доктор также предложила избегать чрезмерного потребления магазинных выпечек и круассанов, чтобы сохранить здоровье печени.

Еще одним полезным продуктом для печени, по словам эксперта, является любое пахучее растительное масло. Рекомендуется употреблять его в небольших количествах, от одной чайной до столовой ложки.

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