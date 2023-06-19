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Для военнослужащих-контрактников из Омской области введут допвыплату в 150 тысяч

19 июня 2023, 05:54
Фото: 1MI
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Мера распространится на всех, кто заключил контракт с 1 марта 2023 года.

В Омской области введут дополнительные выплаты для военнослужащих-контрактников. Подробности сегодня, 19 июня, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Приняли решение, что граждане, заключившие контракт в Омской области с Минобороны РФ, будут получать 150 тысяч рублей, по 50 тысяч в течение первых трех месяцев после его подписания. Это дополнительная выплата к 195 тысячам рублей, которые получают бойцы по решению президента, и региональным 100 тысячам рублей», — сообщил глава региона.

Мера распространится на всех, кто заключил контракт с 1 марта 2023 года.

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#Евгений Игишев#Сво#Участник СВО#Военнослужащий#Зарплата#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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