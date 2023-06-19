Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 06:33
В Омской области введут дополнительные выплаты для военнослужащих-контрактников. Подробности сегодня, 19 июня, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Приняли решение, что граждане, заключившие контракт в Омской области с Минобороны РФ, будут получать 150 тысяч рублей, по 50 тысяч в течение первых трех месяцев после его подписания. Это дополнительная выплата к 195 тысячам рублей, которые получают бойцы по решению президента, и региональным 100 тысячам рублей», — сообщил глава региона.
Мера распространится на всех, кто заключил контракт с 1 марта 2023 года.
Ранее Город55 рассказывал, что для детей-абитуриентов участников СВО в омских вузах выделят льготные места. Отдельная квота составит не менее 10% от общего количества бюджетных мест.