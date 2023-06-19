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Диетолог рассказал про пользу грибного супа для кожи и организма

19 июня 2023, 09:39
Михаил Гинзбург, диетолог, назвал грибной суп суперпродуктом, способным замедлить процессы старения и улучшить общее состояние тела и кожи, пишет Pravda.Ru.

Специалист подчеркивает, что регулярное употребление грибного супа оказывает положительное воздействие на организм человека. Особенно ценны грибы как продукт, обладающий антивозрастными свойствами. Диетолог рекомендует включать грибы в свой рацион питания хотя бы несколько раз в неделю. Тем не менее, важно учитывать индивидуальные особенности и убедиться, что грибы безопасны для вашего здоровья. Поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом перед их употреблением.

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