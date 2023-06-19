Депутат Госдумы высказался против комнат для курения в аэропортах

Хамзаев выразил мнение, что людям следует предоставить возможности и программы для бросания курения, а не запихивать их в курилки. Он подчеркнул, что выгода от курительных комнат идет не курильщикам, а компаниям, продающим сигареты. Политик предложил налагать дополнительные налоги на табачные компании.