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Депутат Госдумы высказался против комнат для курения в аэропортах

19 июня 2023, 08:25
Депутат Государственной Думы и глава общественной организации «Трезвая Россия», Султан Хамзаев, выступил против наличия комнат для курения в российских аэропортах.

Он считает, что такие помещения следует закрыть, называя их «отстойниками» и «отвратительным зрелищем», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Хамзаев выразил мнение, что людям следует предоставить возможности и программы для бросания курения, а не запихивать их в курилки. Он подчеркнул, что выгода от курительных комнат идет не курильщикам, а компаниям, продающим сигареты. Политик предложил налагать дополнительные налоги на табачные компании.

Ранее президент России, Владимир Путин, подписал закон, позволяющий возвращать комнаты для курения в российские авиагавани, учитывая зависимость курильщиков и предоставляя им места для курения в аэропортах. Однако мнения на этот счет разделились, и Хамзаев является сторонником полного отказа от курительных помещений в аэропортах.

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