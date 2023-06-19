Депутат Госдумы предложил запретить запуски беспилотников во всех регионах России

Колунов отметил, что украинские вооруженные силы продолжают атаковать приграничные регионы России с помощью беспилотников. В частности, Севастополь и Крым стали целью неудачной атаки. По мнению депутата, в правительстве уже несколько месяцев обсуждают проблему использования дронов, и запреты на их использование в регионах начали вводиться еще в 2022 году.