Депутат Госдумы предложил запретить запуски беспилотников во всех регионах России

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По словам парламентария, в настоящее время запрет на поднятие дронов в воздух действует только в примерно 60 из 89 регионов РФ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Колунов отметил, что украинские вооруженные силы продолжают атаковать приграничные регионы России с помощью беспилотников. В частности, Севастополь и Крым стали целью неудачной атаки. По мнению депутата, в правительстве уже несколько месяцев обсуждают проблему использования дронов, и запреты на их использование в регионах начали вводиться еще в 2022 году.
Колунов подчеркнул, что сейчас налеты и атаки беспилотников на территорию России продолжаются, а их интенсивность растет. Поэтому он считает, что пришло время запретить запуски дронов во всех регионах страны, сделав исключение только для государственных структур, силовых и военных ведомств.
По предложению депутата, за нарушение запрета на запуск БПЛА граждан следует привлекать к ответственности в соответствии с законом, включая административные или уголовные меры.