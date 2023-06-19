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Updated Сегодня, 08:25

Депутат Госдумы предложил запретить запуски беспилотников во всех регионах России

19 июня 2023, 08:23
Сергей Колунов, депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», выступил с предложением о запрете запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во всех регионах России.

По словам парламентария, в настоящее время запрет на поднятие дронов в воздух действует только в примерно 60 из 89 регионов РФ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Колунов отметил, что украинские вооруженные силы продолжают атаковать приграничные регионы России с помощью беспилотников. В частности, Севастополь и Крым стали целью неудачной атаки. По мнению депутата, в правительстве уже несколько месяцев обсуждают проблему использования дронов, и запреты на их использование в регионах начали вводиться еще в 2022 году.

Колунов подчеркнул, что сейчас налеты и атаки беспилотников на территорию России продолжаются, а их интенсивность растет. Поэтому он считает, что пришло время запретить запуски дронов во всех регионах страны, сделав исключение только для государственных структур, силовых и военных ведомств.

По предложению депутата, за нарушение запрета на запуск БПЛА граждан следует привлекать к ответственности в соответствии с законом, включая административные или уголовные меры.

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