9-летняя девочка выпала из окна в детском лагере в Омской области

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:29
9-летняя девочка выпала из окна второго этажа в спальном корпусе детского лагеря «Спутник». Несчастны случай произошел 7 июня. Об этом сообщили в паблике «Омск Live».
Оказалось, что школьница прыгала на кровати, которая как раз находилась около открытого окна. Его открыли вожатые, чтобы проветрить помещение. В полиции уточнили, что на окне была москитная сетка. Девочка запрыгнула на подоконник, а когда оперлась на сетку, то выпала вместе с ней.
У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом нескольких позвонков и травму руки.
Напомним, что недавно родители пожаловались на отсутствие развлекательных и игровых мероприятий в детском лагере «Иртышские зори». По их словам, дети целый день сидят в телефон.