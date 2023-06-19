9-летняя девочка выпала из окна в детском лагере в Омской области

Оказалось, что школьница прыгала на кровати, которая как раз находилась около открытого окна. Его открыли вожатые, чтобы проветрить помещение. В полиции уточнили, что на окне была москитная сетка. Девочка запрыгнула на подоконник, а когда оперлась на сетку, то выпала вместе с ней.