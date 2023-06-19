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9-летняя девочка выпала из окна в детском лагере в Омской области

19 июня 2023, 02:22
Фото: Город55
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Школьница выпала из окна 2 этажа и получила различные травмы.

9-летняя девочка выпала из окна второго этажа в спальном корпусе детского лагеря «Спутник». Несчастны случай произошел 7 июня. Об этом сообщили в паблике «Омск Live».

Оказалось, что школьница прыгала на кровати, которая как раз находилась около открытого окна. Его открыли вожатые, чтобы проветрить помещение. В полиции уточнили, что на окне была москитная сетка. Девочка запрыгнула на подоконник, а когда оперлась на сетку, то выпала вместе с ней.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом нескольких позвонков и травму руки.

Напомним, что недавно родители пожаловались на отсутствие развлекательных и игровых мероприятий в детском лагере «Иртышские зори». По их словам, дети целый день сидят в телефон.

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#Ксения Карагодина#Травма#Дети#Несовершеннолетние дети#Дети, подростки#Детский лагерь#Перелом#Переломы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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