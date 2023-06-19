6-летний велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Екатеринбурге

Автомобилем марки «Киа Сид» управлял 14-летний подросток. В процессе вождения он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу. В это же время по дороге ехал мальчик на велосипеде. Автомобиль задавил ребенка и велосипед, и очевидцам пришлось поднимать машину, чтобы освободить пострадавшего, пишет ФедералПресс.