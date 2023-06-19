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6-летний велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Екатеринбурге

19 июня 2023, 09:14
ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Сосьвинском городском округе, в результате которого пострадал 6-летний мальчик. По информации ГИБДД Свердловской области, ребенок оказался под автомобилем после столкновения.

Автомобилем марки «Киа Сид» управлял 14-летний подросток. В процессе вождения он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу. В это же время по дороге ехал мальчик на велосипеде. Автомобиль задавил ребенка и велосипед, и очевидцам пришлось поднимать машину, чтобы освободить пострадавшего, пишет ФедералПресс.

К счастью, ребенок выжил, но он был доставлен в Серовскую городскую больницу с переломом костей таза и ушибом легких.

В машине, кроме неопытного водителя, находились две девушки и владелец автомобиля, 19-летний молодой человек. Важно отметить, что у последнего не было водительских прав. В отношении него и родителей несовершеннолетних водителя составлены административные протоколы.

Полиция также рассмотрит возможность привлечения к ответственности матери несовершеннолетнего мальчика-велосипедиста, так как ребенок нарушил ПДД, двигаясь на велосипеде по проезжей части.

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