6-летний велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Автомобилем марки «Киа Сид» управлял 14-летний подросток. В процессе вождения он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу. В это же время по дороге ехал мальчик на велосипеде. Автомобиль задавил ребенка и велосипед, и очевидцам пришлось поднимать машину, чтобы освободить пострадавшего, пишет ФедералПресс.
К счастью, ребенок выжил, но он был доставлен в Серовскую городскую больницу с переломом костей таза и ушибом легких.
В машине, кроме неопытного водителя, находились две девушки и владелец автомобиля, 19-летний молодой человек. Важно отметить, что у последнего не было водительских прав. В отношении него и родителей несовершеннолетних водителя составлены административные протоколы.
Полиция также рассмотрит возможность привлечения к ответственности матери несовершеннолетнего мальчика-велосипедиста, так как ребенок нарушил ПДД, двигаясь на велосипеде по проезжей части.