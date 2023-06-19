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11 пострадавших в результате обрыва грузового лифта в Ташкенте

19 июня 2023, 09:45
Пресс-служба МЧС Узбекистана сообщила о пострадавших в результате обрыва грузового лифта в одном из многоэтажных домов Ташкента. Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня, на улице Навруз в Янгихаятском районе города, пишет Pravda.Ru.

По предварительным данным, из-за технической неисправности лифт резко ускорился, однако экстренная автоматическая система торможения сработала на первом этаже, предотвратив серьезные травмы для людей.

Тем не менее, 11 человек получили травмы и были доставлены в больницу. После осмотра восемь пациентов были отпущены домой, а трое остались под наблюдением медицинского персонала.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, и причины произошедшего выясняются.

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