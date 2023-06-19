11 пострадавших в результате обрыва грузового лифта в Ташкенте

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По предварительным данным, из-за технической неисправности лифт резко ускорился, однако экстренная автоматическая система торможения сработала на первом этаже, предотвратив серьезные травмы для людей.
Тем не менее, 11 человек получили травмы и были доставлены в больницу. После осмотра восемь пациентов были отпущены домой, а трое остались под наблюдением медицинского персонала.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, и причины произошедшего выясняются.