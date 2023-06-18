Жесткое похолодание, рекордный Цветочный забег и стрельба по машинам. Воскресный Омск

Новая рабочая неделя начнется не с самой приятной погодой. Омичей и жителей области предупредили об опасных явлениях. 19 и 20 июня на территории региона прогнозируют очень сильный дождь, крупный град и сильный ветер порывами 25 м/с и более, а также гроза. Синоптики Обь-Иртышского УГМС заявили о похолодании. Ночью 20 июня столбик термометра опустится до +2…+7 градусов, днем будет +11…+16 градусов. Такую же погоду прогнозируют и на среду, 21 июня.