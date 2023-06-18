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Published Сегодня, 14:03

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Жесткое похолодание, рекордный Цветочный забег и стрельба по машинам. Воскресный Омск

18 июня 2023, 14:03
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В очередном Цветочном забеге приняли участие 700 девушек

18 июня Цветочный забег в парке «Зеленый остров» собрал рекордное количество участниц из 10-ти регионов страны. Свои силы решили проверить 700 любительниц бега из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Тюменских областей, ХМАО и ЯМАО. Победительницей на дистанции 3 км стала жительница Якутии Регина Кулагина, второе и третье места за омичками Натальей Крикун и Марией Федоренко. На дистанции 10 км все призовые места завоевали девушки, представлявшие омский регион — Тамара Волнина, Ольга Роганская и Алена Васильева.

Красота и грация. Цветочный забег в Омске собрал рекордное количество участниц
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Новость № 2. В ближайшие сутки Омскую область ожидает опасная погода

Новая рабочая неделя начнется не с самой приятной погодой. Омичей и жителей области предупредили об опасных явлениях. 19 и 20 июня на территории региона прогнозируют очень сильный дождь, крупный град и сильный ветер порывами 25 м/с и более, а также гроза. Синоптики Обь-Иртышского УГМС заявили о похолодании. Ночью 20 июня столбик термометра опустится до +2…+7 градусов, днем будет +11…+16 градусов. Такую же погоду прогнозируют и на среду, 21 июня.

На Омск идет жесткое похолодание
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Новость № 3. 11-летний омич напугал стрельбой жильцов многоэтажки по улице 1-й Железнодорожной

Жильцы многоэтажного дома по улице 1-й Железнодорожной заявили о стрельбе по машинам. Прибывшие по сигналу полицейские сразу же вычислили нарушителя. Оказалось, что омичей пугал 11-летний мальчик, который был дома один и решил пострелять из окна из игрушечного пистолета. После такого инцидента последовала строгая беседа сотрудников полиции с ребенком и его мамой. Никто, кстати, не стал оставлять заявлений о порче имущества.

Устроили переполох. В Омске 11-летний мальчик расстрелял машины в собственном дворе
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