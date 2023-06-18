Жесткое похолодание, рекордный Цветочный забег и стрельба по машинам. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость № 1. В очередном Цветочном забеге приняли участие 700 девушек
18 июня Цветочный забег в парке «Зеленый остров» собрал рекордное количество участниц из 10-ти регионов страны. Свои силы решили проверить 700 любительниц бега из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Тюменских областей, ХМАО и ЯМАО. Победительницей на дистанции 3 км стала жительница Якутии Регина Кулагина, второе и третье места за омичками Натальей Крикун и Марией Федоренко. На дистанции 10 км все призовые места завоевали девушки, представлявшие омский регион — Тамара Волнина, Ольга Роганская и Алена Васильева.
Новость № 2. В ближайшие сутки Омскую область ожидает опасная погода
Новая рабочая неделя начнется не с самой приятной погодой. Омичей и жителей области предупредили об опасных явлениях. 19 и 20 июня на территории региона прогнозируют очень сильный дождь, крупный град и сильный ветер порывами 25 м/с и более, а также гроза. Синоптики Обь-Иртышского УГМС заявили о похолодании. Ночью 20 июня столбик термометра опустится до +2…+7 градусов, днем будет +11…+16 градусов. Такую же погоду прогнозируют и на среду, 21 июня.
Новость № 3. 11-летний омич напугал стрельбой жильцов многоэтажки по улице 1-й Железнодорожной
Жильцы многоэтажного дома по улице 1-й Железнодорожной заявили о стрельбе по машинам. Прибывшие по сигналу полицейские сразу же вычислили нарушителя. Оказалось, что омичей пугал 11-летний мальчик, который был дома один и решил пострелять из окна из игрушечного пистолета. После такого инцидента последовала строгая беседа сотрудников полиции с ребенком и его мамой. Никто, кстати, не стал оставлять заявлений о порче имущества.